Camila Cabello en vestido floreado prueba en desfile que todos los cuerpos son hermosos

Camila Cabello vive su mejor momento, y es que los éxitos en su carrera no paran, desde su arrasador triunfo con Don’t go yet, hasta su protagónico en Cenicienta.

https://www.instagram.com/p/CUTUNpDsHqr/

La famosa ha demostrado que, si luchamos, podemos lograr muchas cosas, como ella lo ha hecho en diferentes puntos.

https://www.instagram.com/p/CTzUL7MJifO/

Además, aunque ha recibido críticas por sus curvas y rollitos, la cantante deja claro que está orgullosa de su cuerpo, y eso no le impide triunfar.

https://www.instagram.com/p/CUk0Umnrf3c/

Camila Cabello impacta en desfile en París

Ahora, sorprendió como modelo, al participar este domingo en el desfile de L’Oréal Paris Fashion Week, donde deslumbró.

https://www.instagram.com/p/CUkg2PyrEiQ/

La famosa demostró que no solo puede cantar y actuar, también modelar, y con mucho estilo y glamour.

https://www.instagram.com/p/CUkdlJBgULk/

Y es que llevó un hermoso vestido blanco con estampado floral, con forma asimétrica, más corto adelante y largo atrás.

https://www.instagram.com/p/CUkloPMA0Cz/

El vestido contaba con escote bardot con vuelos, y también tenía vuelos en la zona de la falda, además de una cinta fina negra en la cintura, y amarrada en el cuello.

https://www.instagram.com/p/CUkcK1fFNGt/

Camila llegó a la pasarela a arrasar, y desfiló como toda una modelo profesional, con mucha seguridad y actitud, demostrando que todos los cuerpos son hermosos.

https://www.instagram.com/p/CUkgl42gAeh/

La famosa complementó este atuendo delicado con unos tacones negros, el cabello largo con ondas, y sin mucho maquillaje, encantando con su sencillez.

https://www.instagram.com/p/CUkcSHKgerF/

“Amé el poder y actitud de Camila”, “OMG ella es hermosa”, “que mujer tan linda y real”, “mira esas piernas, hermosa”, y “su sencillez es lo que la hace más linda”, fueron algunas de las reacciones en redes.

https://www.instagram.com/p/CUkn61oAmr7/

Y es que cada vez, los cuerpos reales se normalizan mucho más, en pasarelas, revistas, y en el cine, inspirándonos y demostrando que no existe el cuerpo perfecto.

https://www.instagram.com/p/CUMDRTIDkqV/

Debemos aprender a amar y aceptar nuestro cuerpo, y sacarles provecho a nuestras curvas con prendas modernas, así como Camila lo ha hecho.

https://www.instagram.com/p/CUFAfOlLfGF/

Más de este tema

Camila Cabello luce sus celulitis con orgullo en bikini amarillo en la playa

Los looks que le puedes copiar a Camila Cabello para lucir tus curvas sin vergüenza

Camila Cabello luce sus muslos gruesos con orgullo en original pantalón con aberturas

Te recomendamos en video