Camila Cabello luce sus celulitis con orgullo en bikini amarillo en la playa

Camila Cabello es la sensación del 2021, y es que no solo está triunfando en la música con su tema Don’t go yet.

También protagonizó la película Cenicienta, interpretando a una princesa moderna, luchadora y fuerte, inspirando a miles de mujeres.

Pero, además, nos ha inspirado con su ejemplo de amor propio y seguridad, y es que la famosa no teme en lucir sus curvas, y no se preocupa por el qué dirán.

Camila ha sido captada de paseo, o entrenando, con leggins y top, dejando ver que su abdomen no es plano, tiene curvas, celulitis y está orgullosa de su cuerpo.

Y tampoco se acompleja por lucir su cuerpo en bikini, y este lunes sorprendió en las playas de Miami con sus curvas.

Camila Cabello en bikini amarillo luce sus curvas como nunca

La famosa fue captada disfrutando en la playa y muy feliz con un bikini triangular amarillo con algunos vuelos en el top y amarrado a los lados en la parte de abajo.

Sin duda, un diseño moderno y elegante que todas podemos llevar, y con el que la celebridad lució sus curvas y celulitis sin miedo, y con toda la seguridad.

“Siempre tan bella Camila”, “mira esas curvas, es una inspiración”, “Camila es una diosa”, “esas celulitis le sientan muy bien”, “preciosa como siempre”, y “amo que no le importe lo que diga el mundo de ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Y es que las celulitis son normales en todas las mujeres, y por eso Camila las quiere normalizar, luciéndolas sin problemas.

Lo que debemos hacer es sacarles provecho a las curvas, y así lo ha hecho Camila, luciendo prendas modernas y sexys, que realzan su belleza.

Y no es la primera vez que posa en bikini, pues hace unas semanas publicó una foto en su cuenta de Instagram en bikini negro con toques neón.

