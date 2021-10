“Noted: Alicia Keys the untold stories”, la docuserie de la cantante que estrenó con éxito Youtube

La famosa cantante Alicia Keys se muestra aún más renovada y dispuesta a seguir conquistando el mercado musical a través de su impecable talento. De ahí nace la idea de mostrar al mundo su docuserie en Youtube, en la que más allá de sus éxitos, se muestra tal y como es: honesta con su música y sorteando las adversidades que esta carrera le ha propinado.

El material que se estrenó el 30 de septiembre de 2021 en el canal de Youtube de la cantante lleva por nombre Noted: Alicia Keys the untold stories y registra los momentos más reales de su vida y de su profesión en la que ha podido compartir con grandes artistas y ha podido aprender y hasta colaborar con cada uno de ellos.

Pero lo que más expectativas y buenas reacciones ha generado, es que el público podrá percibir a una artista muy natural, imperfecta, llena de miedos, emociones, alegrías, éxitos y hasta decepciones. Y esto es algo que ella nunca había mostrado.

Noted: Alicia Keys the untold stories: Docuserie que estrena Youtube de esta afanada artista

Aquí también se podrá ver en primera fila cómo la artista, que también participó en la producción y dirección de esta docuserie, le dio los últimos toques a su álbum de estudio número 18 y que lleva por nombre “Noted”.

La ocasión fue oportuna para celebrar cómo a través de este nuevo material discográfico ella regresa con pie firme y dispuesta a reconquistar el mercado musical. Una muestra de ello ha sido que luego del lanzamientos del primer sencillo “Lala”, su éxito ha sido imparable.

Pero nada de esto llegó solo, pues a través de la docuserie se complementa el proceso creativo por el que tuvo que pasar la cantante para materializar este trabajo en el que se muestra una vez más como la genia y mentora de su proyecto con el que ha recorrido el mundo y ha demostrado su calidad interpretativa que deleita y sorprende a su fiel fanaticada.

En este material que forma parte de Youtube Originals se realizó de la mano de Alicia y TT The Artist, pero también la acompañaron Jason Bergh y Lukas Kaiser de Westbrook Media, Brad Haugen y Jae Trevits en el proceso de producción, edición y demás detalles que hicieron posible este lanzamiento que está causando furor en las redes sociales.

Una Alicia Keys renovada

Este material logra recabar los momentos más inesperados de la cantante en la que se muestra reunida con compositores, artistas y demás personas que la han apoyado en su carrera. Además es un material digno de coleccionar, pues combina la realidad y la actuación en vivo de esta mujer que ha luchado por el gremio femenino sobre todo en estos tiempos de abusos, acosos y demás acciones detractoras.

También ha servido para que Alicia Keys logre sumarse al portafolio de YouTube Originals en el que también están incluidas artistas como: Demi Lovato: Dancing with the Devil, Ice Cold: The Untold Story of Hip-Hop Jewelry, K-Pop Evolution, Coachella: 20 Years in the Desert, Justin Bieber: Seasons y Justin Bieber: Next Chapter, The

Gift: The Journey of Johnny Cash, Maluma: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré, así como Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries.

Con esto avanza aún más en su carrera en la que retoma parte de sus orígenes, se atreve a innovar y sobre todo está dispuesta a salir una vez más de forma agresiva, pero exitosa con esta docuserie que viene a complementar el lanzamiento de su disco, que hasta la fecha, es uno de los más escuchados en la plataformas musicales en el mundo.

