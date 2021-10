Billie Eilish nos enseña el poder de trabajar en nuestra autoestima para sentirnos hermosas

Hace pocos días Billie Eilish apareció en la Met Gala robándose los suspiros de muchos transformada en una especie de Marilyn Monroe moderna, dejando ver sus curvas y escote, algo que en el pasado hubiese sido impensado.

Cuando la cantante estadounidense empezó a dar sus primeros pasos en la música y a ganar notoriedad, también se hizo popular por utilizar vestimentas muy anchas que cubrían su cuerpo pues quería evitar ser sexualizada.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la intérprete de Lovely y Bad Guys ha explicado que también quería evitar críticas que la volvieran vulnerable, porque estaba experimentando inseguridades físicas.

“Lo que me gusta de vestirme 800 tallas más grande es que no permite que los demás tengan la oportunidad de juzgarme. No quiero dejar que alguien obtenga una excusa para criticarme. Quiero tener capas y capas, ser misteriosa“, expresó en una ocasión para Vogue, citada en VIX.