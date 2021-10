Famosas de 40 que muestran que llevar un estilo relajado no es sinónimo de no arreglarse

El estilo relajado es una opción por la que muchas mujeres nos gusta optar de vez en cuando y aquí te mostraremos cómo las famosas llevan estos look demostrando que no es sinónimo de no arreglarse.

Muchas personas confunden los looks relajados con un estilo desarreglado, sin embargo, en la actualidad esto ha quedado completamente desmentido, pues hay muchas prendas que nos permiten mantener la comodidad con nuestra esencia.

Muchas famosas han demostrado esto con aquello outfits que utilizan en esos días en los que necesitan estar más relajadas y cómodas sin perder ese estilo que las caracteriza.

En la actualidad existen muchas tendencias que nos ayudan a armar atuendos cómodos que nos permitan cumplir con todas esas responsabilidades que tenemos en el día, pero que al mismo tiempo proyecten nuestra personalidad.

Ejemplo de esto los hemos podido ver en famosas como Adele, Eiza González, Angelina Jolie y Katy Perry, quienes son amantes de la moda, pero no pierden la oportunidad para tener un look relajado.

Es por eso que aquí te mostraremos algunos looks de famosas que te ayudarán a inspirarte y lograr atuendos con ese equilibrio entre las tendencias y la comodidad.

Solo debes tomar en cuenta que lo importante es lograr que todos las prendas que elijas deben hacerte sentir hermosa y cómoda.

Estas famosas han demostrado que el estilo relajado también es tendencia

El calzado cómo de Angelina Jolie es símbolo de un estilo relajado

La actriz de “Maléfica” sabe cómo llevar un estilo elegante en un día cotidiano sin que esto represente una gran producción o incomodidades.

Las prendas básicas y un calzado cómo arman el atuendo perfecto para Angelina, el cual sigue representando su elegante esencia.

Adele deja claro que las sudaderas oversize son cómodas y a la moda

Los look oversize están en su mejor momento y Adele es un ejemplo de cómo llevar estas prendas con estilo y personalidad.

La famosa combinó una sudadera con leggins y tenis negros, además de una elegante bolsa y gafas, una mezcla contrastante y hermosa.

Katy Perry con un atuendo deportivo ideal para relajarse

Los looks deportivos son los mejores para tener un día sin preocupaciones y son estilo que se llevan con mucha personalidad, además de que tienen la posibilidad de diversas combinaciones.

Katy Perry lo demostró al combinar este estilo con aretes dorados, lentes y una bolsa de mano en color rojo.

