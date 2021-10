Gloria Estefan y las famosas que sufrieron de abusos sexuales en su infancia

Gloria Estefan decidió contar que fue víctima de abuso sexual cuando apenas tenía 9 años.

La cantante cubana compartió durante un episodio del programa de Facebook Watch Red Table Talk: The Estefan que fue su profesor de música, que era además miembro de su familia, quien la sometió a su peor experiencia.

Bajo el nombre ‘Traicionados por adultos de confianza’ compartió su historia sentada en una mesa junto a su hija Emily Estefan y su sobrina Lili Estefan.

El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Y lo yo sé esto porque fui uno de ellos (…) Él era familia, pero no familia cercana. Él estaba en una posición de poder porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente le comenzó a decir cuán talentosa yo era y que necesitaba de una atención especial. Ella se sentía afortunada de que él estaba enfocando ese tipo de atención en mí”, reveló.

Gloria Estefan no es la única artista que ha tenido que ver opacada su inocencia por culpa de depredadores sexuales. Estas son algunas de las estrellas que fueron sometidas en su infancia:

La actriz y bailarina confesó que durante su niñez fue abusada física y mentalmente.

La tragedia sucedió cuando tenía 10 años y practicaba danza lejos de sus padres en Londres.

La cantante fue abusada sexualmente desde los ocho años por su propio padre, Trinidad Marín.

Así lo reveló en su libro ‘Perdón’ donde contó algunos detalles del terrible momento que incluyó abusos por parte de una mujer allegada a la familia.

La presentadora confirmó hace un tiempo a la prensa que en su niñez fue acosada sexualmente y que afortunadamente no pasó a mayores.

“A lo mejor de chiquilla sí tuve un abucillo, no todo, pero sí un manoseo por ahí, uno, dos o tres (…) Le dije a mis papás, bueno, los primeros dos no les dije porque te da pena, pero el tercero sí ya les dije”, contó.

La estrella de la serie Ugly Betty es una de las famosas que se unió a la campaña #metoo (yo también) para contar su propia historia.

“La primera vez que recuerdo haber sido agredida sexualmente fue a los 9 años de edad. No le dije a nadie y he vivido con vergüenza y culpa pensando todo el tiempo que yo, una niña de 9 años, había de alguna manera sido responsable de las acciones de un hombre adulto. Yo tuve que ver a ese hombre cada día durante años. Él me sonreía y me saludaba, y yo pasaba rápidamente, mi sangre se enfriaba, mi estómago soportaba la carga de lo que solo él y yo sabíamos: que él esperaba que yo cerrara la boca y le sonriera… Rompamos el silencio para que las próximas generaciones no tengan que vivir con esta mentira”, expresó.