“Es una pérdida para ella”. Esas fueron las primeras palabras del padre de Britney Spears quien una vez más se ubica en el centro de la polémica por considerar que aún velará por su hija tras perder la tutela legal en la que condicionó la vida y carrera de la estrella del pop.

Esta frase, una vez más alteró a la fanaticada de “Brit”, pues este hombre es señalado como el culpable de gran parte de sus desgracias, ya que la intérprete de Baby One More Time, no pudo hacer uso de su patrimonio valorado hasta ahora en 60 millones de dólares.

Pero no todo quedó ahí, pues Jamie Spears reveló que le resulta muy decepcionante esta decisión en la que está seguro que su hija no podrá canalizar cómo el lo hizo durante los 13 años en los que estuvo al frente de su vida personal y profesional.

Esto fue lo que dijo el padre de Britney Spears tras perder la tutela legal

Los abogados de Jamie emitieron un comunicado en el que se mostraban estas contundentes declaraciones que solo levantan aún más polémicas y rechazo de parte del público que considera que él es el único culpable de que la estrella del pop no siguiera con sus éxitos.

Además, ellos reiteraron que este señor que no se arrepiente de nada y que por el contrario seguirá vigilante de los pasos de Britney Spears, pues considera que esa es y será su misión en la vida.

Mientras la parte defensora de la cantante alega que esto fue lo mejor que le pudo suceder a Spears quien al saber esta noticia saltó de emoción y no pudo evitar el pegar gritos de alegría, pues ahora sí siente que está libre de todo tipo de conflictos legales.

“Está en shock y sin palabras, pero literalmente salta de alegría. No había sentido una alegría así en 13 años”, dijo una fuente cercana a la artista que ahora marca un antes y después en su carrera, pues ahora si se sentirá segura de lo que hace en esta nueva etapa en la que hasta contraerá matrimonio con su novio Sam.

Más reacciones ante el fin de la tutela legal de Britney Spears

Otros de los aspectos importantes que generó esta culminación de la tutela legal tiene que ver con que ya se asignó a un nuevo tutor provisional. Se trata del contador público John Zabel, él será quien maneje el patrimonio de Brit hasta tanto en una nueva audiencia se defina mucho más lo que le depara a este caso.

Lo que sí es cierto, es que finalmente esta artista es libre y ya no contará con la presión de su padre quien intentó controlar los aspectos más inimaginables de su vida personal y profesional. Y esto es algo que se reforzó con el documental de Britney Vs Spears en el que se presenta una investigación muy seria sobre este caso y además se mostraron cada una de las pruebas que dejan en evidencia el origen del problema y desequilibrio de esta estrella.

Todo ello dejó atónito al mundo entero que pudo percibir cómo se fue degradando su carrera y no contó con el apoyo requerido para atender sus desequilibrios propios de la fama a tan temprana edad.

Además se pudo conocer de cerca cómo fue su crianza en la que hubo muchos vacíos emocionales que repercuten en su actual manera de enfrentar la vida, pese a 13 años en los que solo recibió frustraciones y demás adversidades del mal manejo y manipulación de su padre.

