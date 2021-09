Mila Correa muestra sus nuevos avances en su lucha contra el cáncer: “Enormemente feliz”

A comienzos de septiembre, Mila Correa dio cuenta de los cambios que ha experimentado su cuerpo de cara a la próxima etapa de su tratamiento contra el cáncer.

La ex Amor a Prueba compartió una fotografía en la que aparece posando frente a la cámara. Según explicó, se trataba de “una foto para el chat de la familia, que quise compartir con ustedes. Sin filtro, sin pose especial, solo que el ‘brazo tieso’ no se notara tan rígido”.

“De a poquito mi cuerpo va retomando su forma natural y se prepara para la próxima etapa del tratamiento“, destacó, indicando que había enfrentado “días de muchaaa ansiedad, pero con la fe de que los planes de diosito son mejores de los que imagino”.

De eso ha pasado casi un mes, y ahora la ex chica reality apareció nuevamente en redes sociales mostrando los avances que ha experimentado en medio de su lucha contra el cáncer.

Mila Correa: “Así voy avanzando, enormemente feliz”

En una nueva publicación realizada en su cuenta de Instagram, Correa evidenció sus nuevos cambios con una alegre selfie. “Todo a su tiempo… y así voy avanzando, enormemente feliz“, escribió junto al registro.

Mila Correa mostró sus nuevos cambios en medio de su lucha contra el cáncer – Instagram

Según detalló, “es un proceso que me ha enseñado a controlar mi ansiedad, mis impulsos y las ganas de querer hacer todo para ayer”. La ex Amor a Prueba reveló que ha ido retomando sus actividades gradualmente y le pidió paciencia a sus cercanos. “aún tengo ‘QuimioCerebro’. Secuelas normales para quien tuvo tratamiento de quimioterapias”.

“Si me ven ‘normal’, sonriente y alegre como siempre, es porque así me siento, sólo que ahora más lenta. Me encantaría ver y compartir con todos, pero de a poquito lo hago”, agregó, indicando que sigue en tratamiento y que pronto tendrá “las mejores noticias del mundo”. “Gracias por tanto cariño y repito una vez más: no sé cómo retribuir tanto”, cerró.