Jordi Castell respalda a Pamela Díaz tras fin de “Mochileros”: “Se maneja como nadie y trabaja como bestia”

Con una publicación en redes sociales, Jordi Castell demostró su apoyo a Pamela Díaz, luego que esta confirmara el fin de Mochileros. La Fiera reaccionó a lo sucedido en Me Late Prime, en donde entregó sus impresiones sobre el programa que terminó tras emitir solo cuatro capítulos.

“Nunca me habían echado tan rápido de un lugar. Bueno, es que tampoco nunca estuve“, bromeó en un comienzo. Posteriormente, la animadora aseguró que “todo partió mal”. “Me cuentan lo que vamos a hacer. Era un programa que yo quería hacer hace mucho tiempo, y se me da una posibilidad más encima con gente que yo elegía con quien podía pasarlo bien. Yo di un listado de gente junto con la productora, y a muchos de ellos me dijeron que no“, dijo sobre el espacio de TVN.

Jordi Castell solidarizó con Pamela Díaz tras el fin de “Mochileros” – Instagram

“Estaba todo maravilloso, pero sentía que el canal no estaba comprometido. Me veía yo más entusiasmada y la gente de marketing vendiendo el programa, pero sentía que no había una difusión acorde a cómo yo estaba dedicada al proyecto”, agregó. Además, reveló que desde el canal se molestaron porque mostraba parte de las grabaciones en su cuenta de Instagram.

Jordi Castell empatizó con Pamela Díaz

Luego que se conociera el fin de Mochileros, Jordi Castell se manifestó a través de redes sociales con un especial mensaje dedicado a Pamela Díaz. “Mientras estuve en Chiloé viviendo, llegó la @pamefieradiaz a grabar conmigo un capítulo para el programa nuevo que estaba haciendo con @tvn“, partió diciendo.

El fotógrafo dijo desconocer las razones por las que decidieron cancelar todo, y reflexionó sobre “tener a una mujer que desvive por ser la proveedora de sus hijos, que se maneja como nadie con la prensa, trabaja como bestia y se mantiene siempre contra los embates y crisis de la industria, con un nombre que se sostiene solo”.

“Toda mi solidaridad a los que viajaron trabajando en #mochileros”, dijo el fotógrafo – Instagram

Por último, Jordi Castell lamentó “más allá de las decisiones estratégicas”, que “un canal que funciona con recursos del Estado y eche por la borda la inversión en producir un programa para luego sacarlo de la parrilla. Toda mi solidaridad a los que viajaron trabajando en #mochileros“.