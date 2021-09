Pamela Díaz confirma fin de “Mochileros”: “Sentí que el canal no estaba comprometido”

El pasado lunes, Me Late Prime comenzó con un particular anuncio, y es que Pamela Díaz confirmó el fin de su programa Mochileros, de TVN.

El espacio conducido por la Fiera solo alcanzó a emitir cuatro episodios antes que se confirmara su término. Si bien la animadora se había referido al tema en el espacio de TV+, ahora entregó detalles lanzando teorías sobre su abrupta salida del canal.

“Nunca me habían echado tan rápido de un lugar. Bueno, es que tampoco nunca estuve“, bromeó en un comienzo. Luego aseguró que “todo partió mal”. “Me cuentan lo que vamos a hacer. Era un programa que yo quería hacer hace mucho tiempo, y se me da una posibilidad más encima con gente que yo elegía con quien podía pasarlo bien. Yo di un listado de gente junto con la productora, y a muchos de ellos me dijeron que no“, agregó.

“Con la productora tratamos de hacer algo en conjunto, porque obviamente tengo que tener alguna química y buena onda con la gente que voy a trabajar”, explicó. Pamela Díaz detalló que entre los invitados que ella propuso, se encontraba José Miguel Viñuela y Daniel Fuenzalida. Sin embargo, indicó que desde el canal “no querían más animadores“.

“Estaba todo maravilloso, pero sentía que el canal no estaba comprometido”, comentó la animadora – TV+

“Yo tenía este proyecto que me gustaba hacerlo, que era como mi sueño, que eran 12 capítulos. Obviamente yo me iba a ausentar de Me Late Prime sin goce de sueldo, voy a TVN y partimos muy bien. Pero yo soy una persona que se mete mucho en los proyectos”, relató la animadora.

De acuerdo con su testimonio, “estaba todo maravilloso, pero sentía que el canal no estaba comprometido. Me veía yo más entusiasmada y la gente de marketing vendiendo el programa, pero sentía que no había una difusión acorde a cómo yo estaba dedicada al proyecto”.

Pamela Díaz también comentó que desde el canal se molestaron porque mostraba parte de las grabaciones del programa a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, la animadora conversó con el personal para dar a conocer su postura.

“Al principio se molestaron, pero les hice ver que yo en mi vida en general y la persona que contrataron era así. Obvio no iba a mostrar lo que pasaba en el programa, era la situación de juntarnos con mis compañeros del elenco. A ellos les incomodaba un poco eso y tuve que bajar un poco el tema de las historias”, indicó.