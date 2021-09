“TVN no me sabe valorar”: Pamela Díaz revela fin de “Mochileros” luego de cuatro capítulos

El pasado viernes, Pamela Díaz reveló que las grabaciones de Mochileros, su programa de Televisión Nacional de Chile (TVN), llegó a su fin. Sus palabras surgieron en un capítulo de Me Late Prime, luego que Daniel Fuenzalida hiciera notar que aquella semana no le tocó viajar.

“Parece que la mochila quedó sin fondos”, bromeó. “Esta semana (pasada) sale Jean-Phillipe Cretton en el capítulo, y se terminaron las grabaciones“, explicó la Fiera, pidiendo que le pusieran música triste.

“Partí tan feliz“, se lamentó. “Además su primer prime“, comentó el animador. “Una maleta llena de ilusiones…”, dijo Andrés Caniulef, a quien Sergio Rojas corrigió: “Una mochila”.

Pamela Díaz reveló que “Mochileros” llegó a su fin – TV+

Pamela Díaz: “Siento que nunca estuve ahí”

Durante el capítulo de Me Late Prime, la animadora continuó hablando sobre el tema, y aseguró que ni siquiera pudo despedirse de sus colegas. “Yo creo que TVN no me sabe valorar“, dijo. “Más encima el matinal te llevó 5 minutos”, indicó Daniel Fuenzalida.

“Hoy me despedí de TVN, pero no me pude despedir de nadie, porque no había nadie. No conozco a los ejecutivos. Me perdí, me da miedo, me da mucho miedo ese canal. Hablé con los rostros de ese canal, que hay muy pocos, cada vez menos, y me decían lo mismo. Siento que nunca estuve ahí“, añadió.

Por otra parte, contó que le hizo una entrevista a María Luisa Godoy para su programa #SinEditar, de YouTube. “Es lo único que he logrado de ellos. Y tengo reclamos contra Fido, tu ex amigo. Él se metió a mi proyecto, me ilusionó, me dijo que le iba a ir bien. ¿Y dónde está ahora? Que de la cara”, comentó.

Por último, señaló: “¿Sabes lo que me pasa con la gente de TVN? Como que siento que no tienen alma, como que caminan, como que algo pasa”. Respecto a la evaluación que hizo de su programa en el canal estatal, indicó: “La gente de TVN es muy terca, su línea editorial no va con la mía (…) El programa está editado de una forma que yo no la entiendo”.