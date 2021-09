Jean Philippe revela comentario que recibió por relación con Pamela Díaz

No cabe duda de que el romance entre Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz se convirtió en uno de los temas más llamativos en el mundo del espectáculo durante el 2020. La pareja oficializó su relación en noviembre del año pasado, mientras esperaban abordar un vuelo a México.

Este tema es uno de los tantos que abordarán en un nuevo capítulo de Mochileros, en el que el animador será entrevistado por su propia pareja. Jean Philippe recorrerá Puerto Varas, la ciudad natal de la Fiera, conociendo sus atractivos turísticos y los lugares que marcaron la vida de la famosa.

Durante el viaje abordarán distintos temas, incluyendo sus carreras profesionales. “Cuando yo partí, un productor me dijo que nunca iba a tener éxito en la televisión con mi pinta, porque yo tenía el pelo largo. El formato era que tenías que ser como Camiroaga o el Rafa”, confesó el animador en el capítulo que se emitirá este sábado.

También se refirió al plano amoroso, aludiendo a su relación con la animadora. En esa línea, reveló uno de los comentarios que ha recibido tras oficializar su romance. “He sentido harto eso de que ‘se volvió loco Jeanphi, anda con la Pamela Díaz’“, dijo.

“Al principio igual la gente no se podía imaginar que estábamos juntos“, comentó la animadora. “No me gusta pasar desapercibido en ningún lugar ni con nadie. Si voy a estar con alguien quiero que esa persona se recuerde de algo que yo le dije o de algo que hice. Y lo mismo en un programa, me gusta poner un sello”, agregó Jean Philippe.

Jean Philippe habló sobre su vasectomía

Al llegar a Los Saltos del Petrohué, uno de los lugares más emblemáticos de Puerto Varas, el animador se refirió al anuncio que realizó a comienzos de este año, cuando reveló que se sometió a una vasectomía.

“Yo siempre he considerado que, para nosotros, trabajar en la tele es un regalo por múltiples cosas, pero creo que lo principal es poder darle un sentido”, dijo sobre el tema. “Entonces cuando sentí que estaba todo ese manto de ignorancia, en dónde había gente que me decía ‘¿o sea te vas a cortar los testículos?’, ahí dije: ‘No, esto hay que salir a decirlo’“, agregó.