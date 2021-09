Fans de Britney Spears piden que su hermana vaya a la cárcel

Después de 13 años, Britney Spears finalmente logró liberarse de la tutela de su padre y consiguió la libertad que perdió por tantos años al ser controlada por su progenitor.

Sus fans celebran la decisión del juzgado y ponen en la mira la libertad de su hermana Jamie Lynn Spears quien se lucró de la fortuna de la princesa del pop.

La hermana menor de Britney se habría quedado con una de sus propiedades en Florida y en 2017 cantó algunas de sus canciones en los Radio Disney Music Awards como tributo a premio Icon que Britney se había ganado, sin el consentimiento de la diva.

“No actuaré en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que uso, digo, hago o creo que he hecho durante los últimos 13 años. ¡No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado MIS CANCIONES para hacer remixes! Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente”, dijo Britney.