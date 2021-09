Acusado de violar a Dayane Mello en reality rompió el silencio: “Ella quería estar conmigo”

Recientemente, se dio a conocer la acusación realizada en contra de Nego Do Borel, por presunta violación a Dayane Mello, durante su participación en el reality brasileño A Fazenda.

Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes cuando los participantes regresaron desde una fiesta. Dayane Mello se encontraba bajo los efectos del alcohol, y si bien sus compañeros la acostaron en su cama, el aludido insistió en permanecer a su lado.

En ese momento, habría ocurrido el ataque. A días de que se conociera dicha información, Nego Do Borel utilizó su cuenta de Instagram para referirse al tema. De acuerdo con sus palabras, ha sido acusado de varias cosas.

Respecto a la situación ocurrida con Dayane Mello, aseguró que “yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo“. “Soy un ser humano, no estoy aquí victimizándome”, remarcó posteriormente, indicando que “soy explosivo, intensivo, impaciente a veces. Pero me estoy ocupando de eso, no puedo ser perfecto. Pero muchas de las cosas que dicen de mí no son ciertas. Estoy sufriendo un juicio previo. Esperemos a que la policía se entere. Ya no sé qué hacer con mi vida”.

“Dormí al lado de alguien, sí, borracho. Yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo, eso no era de ahí, ya había una historia”, agregó. “Después de la noche, en la piscina, dice que quiere volver a dormir conmigo. No estoy entendiendo. Voy a terminar quitándome la vida, no estoy fanfarroneando, estoy hablando desde el fondo de mi corazón”, continuó.

Además, cuestionó la situación que atraviesa y aseguró que su familia ha estado recibiendo ataques. “Me pregunto qué hice para merecer tanto odio, me llaman bandido. Los amigos me abandonaron, no querían escucharme”, señaló.