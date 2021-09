Denuncian que Dayane Mello fue violada dentro de un reality

Una grave hecho fue el que se dio a conocer hace algunos días, cuando denunciaron que la modelo Dayane Mello fue violada por un compañero del reality A Fazenda.

Según consigna BioBioChile, los hechos habrían ocurrido el pasado viernes cuando los participantes regresaron desde una fiesta. Dayane Mello se encontraba bajo los efectos del alcohol, y si bien sus compañeros decidieron llevarla a la cama para descansar, uno de ellos insistió en quedarse junto a la modelo.

Se trata de Nego Do Borel, a quien otros participantes le advirtieron que la dejara para “evitar problemas”. A pesar de aquello, el sujeto permaneció recostado junto a ella, momento en el que habría perpetrado el ataque.

Se impulsó una investigación por el caso de Dayane Mello

De acuerdo con Fhola de Sao Paulo, los televidentes rechazaron el ataque de Nego Do Borel luego de ver imágenes y audios del momento. “Hay sonidos que suenan a gemidos y, por momentos, es posible escuchar la voz de la modelo, casi inaudible, murmurando que tiene un hijo”, señala el citado medio.

Tras conocerse el hecho, la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo inició una investigación por sospecha de violación de una persona vulnerable. Además, revelaron que el abogado de Dayane Mello realizó una denuncia “y presentó una memoria USB con imágenes del incidente. El caso fue registrado por la Comisaría de Itapecerica da Serra”.

Algunas imágenes del episodio fueron compartidas en la cuenta de Instagram de la modelo, en donde se lee: “¡Esto es inaceptable! Mientras Dayane estaba completamente inconsciente y sin ninguna facultad de sus acciones, una vez más se vio expuesta a una situación de riesgo para su integridad física. ¡Nada lo justifica!”.

“Se están tomando las medidas necesarias con imágenes, videos, discursos y acciones de todo lo que hemos visto. Pedimos y esperamos una acción de la emisora. ¡Esto es serio! ¡JUSTICIA! ¡Mujeres, no se callen, no se callen! ¡REPÓRTALO!”, agregaron.

Cabe señalar que el participante en cuestión fue expulsado del reality tras la polémica surgida. “Un equipo multidisciplinar se encargó del análisis de todo el material grabado, además de esperar a que Dayane y el resto de los participantes se despertaran para recoger más elementos, discursos y testimonios que pudieran sustentar la decisión a tomar”, indicaron desde el canal Record TV.

“Además de la atención psicológica, Dayane se sometió a una entrevista completando los elementos esenciales para una toma de decisiones justa”, agregaron.

“Se escondieron las varias veces que ella dijo que se detuviera, que no podía y no quería”

El equipo que asesora a la modelo afectada y a su familia, se lanzó contra Record TV y criticó la manera en que fue expuesta la historia “dejando a la víctima, como villana“.

“Se escondieron de la vista del público las varias veces que Dayane dijo que se detuviera, que no podía y no quería. No mostraron los discursos repugnantes del participante diciendo que necesitaba concentración para que su órgano íntimo fuera lo suficientemente rígido para realizar actos sexuales”, añadieron.