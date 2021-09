Jennifer Aniston pone estas condiciones a su siguiente pareja y no son ninguna exageración

Jennifer Aniston es una de esas mujeres que no se deja de nadie. Ella ha conseguido ser parte de los proyectos más importantes de la industria, convirtiéndose en una de las mujeres más exitosas.

Y aunque durante años la han acechado para preguntarle cuándo piensa “sentar cabeza”, ella se limita a demostrar que “es mejor estar sola que mal acompañada”.

El romance de Jennifer Aniston con Brad Pitt fue de los más populares de la industria. Todo el mundo los veía como un ejemplo a seguir pues no sólo eran guapos sino también talentosos y carismáticos. Se casaron en el año 2000 y aunque fue una boda de ensueño, se divorciaron cinco años después en medio de los rumores de una infidelidad por parte del actor.

Lo que ante los ojos del mundo era una relación perfecta y EL hombre ideal, para Jennifer resultó una pesadilla. ¿La lección? No te conformes con menos de lo que mereces.

A pesar de que siempre ha dicho que disfruta de su tiempo a solas, recientemente confesó que ha considerado retomar su vida amorosa.

“Nadie importante ha llegado a mi radar todavía, pero creo que es hora. Creo que estoy listo para compartirme con otro “, dijo recientemente la ex estrella de” Friends “a Bruce Bozzi en Radio Andy, de Sirius XM.

Eso sí, ella dio una lista de aquellas características que debe tener su próxima pareja. Más allá de lo físico, Jen busca establecerse con alguien con la que pueda construir un futuro.

Y aunque cree que un primer beso es “bastante importante” a la hora de decidir la compatibilidad, también busca ciertos rasgos de carácter en una pareja.

Comunicación

Sin comunicación, una relación no puede construir nada. Debe haber una comunicación honesta entre ambos siempre. Muchas parejas creen que callar es a veces lo mejor para evitar confrontaciones pero no es así. Deben saber cómo enfrentar los problemas y ser empáticos eluno con el otro. La comunicación siempre será la clave para encontrar ese balance.

“La facilidad con la que fluye la conversación la primera vez es un buen indicador”, dijo Jen.

Confianza

Cuando ambas partes sienten la relación como un refugio y no un campo de batalla, entonces van por buen camino. Una relación sana no debería generarte más dudas e inseguridades, ni tampoco debe inclinarse sólo hacia un lado o hacerte sentir culpable de los errores. Ambos deben tenerse la confianza de saber que son el apoyo del otro y que estarán dispuestos a luchar para mejorar.

Sentido del humor

Jen es una de las reinas de las comedias románticas en Hollywood así que no es extraño que pida que su próxima pareja tenga buen sentido del humor. “Humor, por favor, se lo ruego”, dijo en la conversación.

Respetuoso con los demás

“Generoso, amable con la gente”, pide Jen. La forma en la que tu pareja trata a los demás, especialmente a su madre y a personal de servicio, revela mucho más de lo que crees, según expertos.

De acuerdo con la encuesta anual de Match.com en la que se evalúa a más de 5,000 solteros, hombres y mujeres, la mala educación con los camareros fue la razón por la que más parejas terminarían una cita, con el 97% diciendo les molestaba.

La forma en que una persona habla y trata a quien le esté dando un servicio, es como ver su vida futura en una bola de cristal. Es un predictor muy fuerte de la forma en que puedes esperar que te trate, en caso de que la relación progrese.

Que esté en buena condición

No sólo por imagen sino por salud. El tener una buena condición es importante para la actriz pues de ahí también se deriva la estabilidad que puede ofrecer una persona. “Creo que la forma física es importante y no solo por cómo te ves, sino que quiero estar aquí por mucho tiempo y no estar en una silla de ruedas cuando tenga 80 años”, dijo.

