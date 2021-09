Benjamín Vicuña habló por primera vez tras separación de China Suárez: “Fue en buenos términos”

En agosto pasado, Benjamín Vicuña confirmó su separación de China Suárez. Si bien el actor había mantenido cierto hermetismo en torno al tema, recientemente alzó la voz por primera vez tras el quiebre con la argentina.

El chileno fue abordado por el periodista Santiago Riva Roy, de Los Ángeles de la Mañana, cuando se disponía a viajar a España para reencontrarse con sus hijos y asistir a los Premios Platino. En ese momento, el comunicador le consultó por el estado de su relación con Suárez.

“No es nuestra intención molestarte pero sos una persona muy expuesta, pública. Vos hiciste un posteo hablando de tu separación con Eugenia, lo que vos quieras contar…”, pidió Riva Roy.

“No tengo nada que contar, la gente sabe, la gente empatiza y sabe lo difícil que son estas situaciones. Todos las han vivido en algún momento o las van a vivir, quizás no… Pero son temas que se viven a puertas cerradas, es súper difícil convivir con el afuera, con ustedes, queridos. Entiendo su trabajo y soy respetuoso. La verdad que no hay mucho que contar, es lo que es“, contestó el actor, quien se tomó la situación con humor.

Durante el diálogo, el periodista aprovechó de preguntarle si cree que su separación será definitiva. “No sé, en mi foro íntimo tendríamos que buscarlo al fondo… No sé si ya me queda foro íntimo. Fondo íntimo me queda“, respondió Benjamín Vicuña, quien además tuvo buenas palabras para su expareja. “Ella es la madre de mis hijos, es preciosa, muy buena persona“.

Junto con aclarar que se separaron “en buenos términos”, Benjamín Vicuña se refirió a las circunstancias en las que comunicó su quiebre amoroso. “No hay forma de hacer las cosas para que les guste a todos. Hay ciertas cosas que uno entiende, trata de ponerlo en el contexto, intento a pesar del dolor, de que los duelos son internos y son reales”, dijo al respecto.

“Pero cuando se habla de depresión, de enfermedades hay que tener un poco de cuidado, de respeto. Yo tampoco quiero parecer grave, no quiero ser pesado. Ya pedí respeto, no hubo respeto. Ahora trato de ser más canchero con el tema porque entiendo el laburo”, agregó.

Finalmente, remarcó que se encontraba en su hogar y que se sintió invadido por el equipo de prensa. “Ojalá que puedan entender mi punto”, cerró.