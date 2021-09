Karen Bejarano en medio de su lucha contra la depresión: “Ahora estoy como agotada”

Un sincero testimonio fue el que ofreció Karen Bejarano, quien a través del formato historias se refirió a la nueva crisis que atravesó en medio de su lucha contra la depresión.

La cantante compartió una serie de videos, en los que habló sobre el momento que enfrenta actualmente tras sufrir un “bajón”. “Uno se empieza a acordar de cosas tristes y es como tan intensa la cuestión, que uno como que se ciega. Me lo lloré todo y ahora estoy como agotada”, dijo.

“Así es esta cuestión, así es este proceso, pero lo bueno es que tengo una contención maravillosa, mi marido me apaña en todo, me ayuda, me da consejo, y nada. Estoy tratando de estar cada día mejor”, agregó, destacando el apoyo de su esposo Juan Pedro Verdier.

Karen Bejarano habló sobre su “bajón” en medio de su lucha contra la depresión – Instagram

Karen Bejarano también explicó las razones por las que decidió hablar sobre el tema. “Les cuento estas cosas no para llamar la atención ni nada de eso, quiero que quede súper claro. Se los cuento porque creo que mucha gente puede estar pasando exactamente lo mismo y no lo identifica. O también hay gente que siente que solamente le puede estar pasando a ellos y la verdad es que no. Somos muchos”, sostuvo.

“Y no hay algo en particular que detone estas bajas de ánimo. Son cosas que empiezan de la nada. Uno puede estar viendo una película y una palabra te cae hondo y fuiste. Lo importante es conversar las cosas. Por eso yo se las converso a ustedes para que entiendan este tipo de procesos”, remarcó.