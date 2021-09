Así luce Gala Caldirola tras inesperado cambio de look: “Extensiones y flequillo”

Con una publicación en redes sociales, Gala Caldirola dio cuenta del cambio de look al que se sometió luego de terminar su cuarentena, tras regresar desde México.

La modelo española compartió dos fotografías enseñando los resultados de su transformación. Esta consistió en la aplicación de extensiones rusas y una chasquilla.

Gala Caldirola estrenó nuevo look con extensiones y chasquilla – Instagram

“Cambio de look en @beautystyle_salon_. Extensiones rusas y flequillo”, escribió junto a las postales que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

“Te pareces más a tu bebé con ese look jeje“, escribió una persona. “¡Tan linda Gala! ¡Me encantas!”, “Gala te ves hermosa. Besitos para ti”, y “Te pareces más a Luz, muy bonita”, fueron otros de los comentarios.

“Cambio de look en @beautystyle_salon_”, escribió la española – Instagram

Gala Caldirola se mostró feliz con su transformación. También destacó el trabajo realizado por el equipo del salón, quienes le aplicaron extensiones de cabello natural con una coloración que “se mimetiza completamente con tu cabello y no se nota absolutamente nada”.

“Estoy contenta porque además me atreví a hacerme un cambio de look. Dije ‘¿qué me puedo hacer?’. Primera vez en la vida que me hago chasquilla. Estoy súper feliz, creo que hay que atreverse al cambio”, añadió.