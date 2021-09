Gala Caldirola estaría aburrida de ser vinculada con Iván Cabrera: “Se le arrancó de las manos”

Nuevos detalles se conocieron en torno al supuesto vínculo entre Iván Cabrera y Gala Caldirola, luego que trascendiera que la española no quiere seguir siendo relacionada con su compañero de El Discípulo del Chef.

La información fue revelada por Sergio Rojas en una nueva transmisión de Que te lo Digo. El periodista comentó que “Gala no está tan contenta con todo lo que se ha armado por este supuesto romance con Potro Cabrera. El Potro anda súper contento, porque a él le suma muchos puntos que se diga que está con Gala, pero a Gala la situación la hastió“.

“Yo sabía de antes que dormían en piezas separadas y entiendo incluso, que Gala evita sacarse fotografías y videos con Iván Cabrera. Porque no quiere seguir alimentando este rumor”, agregó en conversación con Hugo Valencia.

Sergio Rojas entregó detalles sobre la situación de Gala Caldirola y los rumores con Iván Cabrera – Instagram

Posteriormente, Sergio Rojas se refirió al beso entre Gala Caldirola y Helenia Melán, quien forma parte del grupo con que la española viajó a México. Sobre este tema, el periodista explicó que “tiene que ver con parar esta historia con Iván. Que se le arrancó un poco de las manos porque lo hicieron como un juego que le servía al programa, una suerte de estrategia de marketing pero que la cosa se había ido para otro lado”.

Sergio Rojas y la situación de Gala Caldirola

Durante la transmisión, Sergio Rojas explicó que el supuesto vínculo entre ambos famosos ha beneficiado principalmente a Iván Cabrera, pero que la española estaría cansada de la situación.

“Iván Cabrera está muy contento y muy feliz con esta situación. Porque ha chupado como mono, ha comido como sabandija y más encima lo ligan a una mujer que es espectacular. Pero ella dijo ‘ya no quiero más este juego, no me satisface, así que vamos a ir cortándola con este asuntito. Porque la verdad es que entre nosotros no existe pololeo ni existirá tampoco’“, contó el periodista.

Hugo Valencia comentó que desde su programa intentaron contactarse con los famosos, pero que ninguno de los involucrados ha respondido sus mensajes. “Hay personas cercanas a él quienes dicen que acá hay una relación rara. Pero claro, son ellos los llamados a dar su versión y nunca lo hacen. Entonces claramente aquí fue Gala quien dijo ‘¿qué estoy ganando yo con todo esto?’. Absolutamente nada”, señaló.

“El que ha sacado muchos réditos de esta supuesta relación es Iván Cabrera“, indicó Sergio Rojas.