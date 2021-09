Documentales sobre estrellas polémicas como Britney Spears

El documental de Britney Spears sigue ocasionando múltiples reacciones sobre su contenido calificado como muy contundente, real y que bien sirve para hundir o dañar la imagen de su padre quien asumió la tutela de su patrimonio y de la que aún no se ha definido su futuro legal.

Todas las pruebas presentadas en este trabajo apuntan a que existe un solo culpable de las crisis de esta estrella del pop que cayó en presiones, adicciones, problemas físicos y emocionales, debido a que no contó con el acompañamiento adecuado en su carrera.

Incluso, el material estrenado este 28 de septiembre en Netflix que lleva por título Britney Vs Spears bien refleja la intención de mostrar otra cara de la moneda que pocos conocían y que justifica las actitudes y destino profesional de esta chica que poco a poco se fue desvaneciendo en el ámbito artístico.

Polémicos documentales similares al de Britney Spears

Y aunque este no es el único material que se ha expuesto sobre su vida, sí ha sido uno de los más reveladores y que ha impresionado al público que a través del movimiento “Free Britney” ha apoyado a la intérprete de “Baby One More Time” para que salga adelante pese a las adversidades y polémicas que aún están presentes en su vida.

Pero así como “Brit” existe otro grupo importante de estrellas que se han visto afectadas por los malos manejos en su carrera. A través de estos materiales se intenta recrear el origen de cada situación y el público es el encargado de dar su veredicto a través de sus impresiones en las redes sociales.

Por eso, aquí presentamos otros documentales de destacadas figuras del espectáculo que han dado de qué hablar por sus tormentosas relaciones personales y profesionales:

Amy: La chica detrás del nombre

Esta producción se muestra en formato de película con a finalidad de contar la vida de esta mujer que perdió la vida ante la depresión y la adicción. Aquí se ve a una joven que apenas estaba conociendo el precio de la fama y cómo en medio de ella debía cumplir con los más importantes eventos estando incluso en contra de su voluntad.

También se hace un recorrido sobre su tormentosa vida familiar y cómo ello influyó de alguna manera en su carrera y amores. Pero también se muestra el origen y crecimiento de esta estrella de la música que fue capaz de innovar y presentar una propuesta novedosa y fuera de serie, pero que no fue bien canalizada y por ello culminó de forma trágica.

Sin embargo, también hay material inédito de su vida como fotografías y hasta presentaciones previas a las que la llevaron a la fama.

Cobain: Montage of Heck

Este es un material de colección para los fans de esta estrella, pues se presenta la vida de Kurt Cobain desde su infancia hasta el momento en que se convirtió en una de las estrellas de la música más importantes gracias a su agrupación Nirvana.

En el documental queda el registro de numerosas entrevistas realizadas a él y a las personas que siempre han estado muy cercanas y que pueden dar fe de su talento, sencillez y sobre todo de su muerte, pues las adicciones lo fueron consumiendo, pero aún así sigue siendo amado porque logró crear un antes y después en la industria musical.

Aquí encontrarán detalles importantes de su carrera y la evolución de su música que aún está vigente y a la que se la realizado versiones para actualizarla y mantener su legado que es recordado en todo el mundo.

Te recomendamos en video: