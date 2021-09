Kaley Cuoco es una sensación de estilo clásico en jeans culotte y camisa blanca

Kaley Cuoco no solo es una estrella muy talentosa, simpática y auténtica, también es dueña de un sentido de la moda con el que se ha ido consolidando como una inspiración al vestir.

En su día a día, la eterna ‘Penny’ de la serie The Big Bang Theory suele apostar por estilismos atemporales orquestados con básicos donde predomina la comodidad sin perjuicio del estilo.

Sin embargo, eso no quiere decir que no sepa vestir para impresionar en una ocasión especial siempre con su sello único. Como prueba de esto, su look para los Premios Emmy 2021.

En esa oportunidad, la famosa sobresalió en la alfombra roja de la importante premiación en un llamativo vestido verde lima de Vera Wang con el que se colocó entre las mejores vestidas.

No obstante, en el after party de la ceremonia, Cuoco hizo gala de su autenticidad y su estilo personal al cambiar sus tacones por unas cómodas zapatillas deportivas a juego con su traje.

Gracias la diferenciación de sus estilos para cada escenario, la actriz y productora se ha posicionado como un referente estilístico para conquistar en cualquier ocasión.

Y en su más reciente salida, la artista orquestó por un estilismo que no decepcionó. Al contrario, la reafirmó en la posición de musa de la moda.

Kaley Cuoco conquista en el clásico combo de jeans y camisa blanca

La intérprete fue captada por la prensa este lunes 27 de septiembre en el set en Los Ángeles de su serie The Flight Attendant en un look tradicional del street style: el combo de jeans y camisa blanca; informó Daily Mail.

Mientras grababa varias escenas y recorría el área de producción muy animada, la luminaria de 35 años lució fantástica en el infalible comodín de la moda por excelencia para el día de trabajo.

Sin embargo, la artista hizo suya la combinación informal de tal manera que lució única. Su propuesta inspirada en el clásico comenzó con una camisa blanca holgada de mangas largas.

Con el fin de darle un twist estilístico, llevó la prenda de aires masculinos con las mangas arremangadas; el cuello abierto para crear un escote pico y el dobladillo por dentro de sus pantalones de mezclilla vintage.

No obstante, no escogió cualquier jean, sino un elegante culotte en azul oscuro que estilizó su delgada figura.

La intérprete completó el estilismo impecable, que modeló segura de sí, con unos tenis blancos infaltables en el armario de cualquier mujer para el otoño.

Usó sus zapatillas con unos calcetines granate con estampado de lunares blancos con los que dio una pincelada de color en contraste y actitud al básico pero no menos cool look.

Complementos discretos para un look casual sobrio

En cuanto a los complementos, la nominada a los Globo de Oro se decantó por aportar una pizca de sofisticación al atavío con una delicada cadena dorada con dije.

Elevó la apuesta con un bolso midi de cuero negro estilo bandolero ideal para cargar con lo esencial. El toque final lo dio con un beauty look muy suave.

Y es que lució su luminoso rostro con un maquillaje muy discreto que resaltó su brillo natural y dejó su melena rubia suelta.

Este avistamiento con el que Kaley Cuoco demostró ser toda una experta de la moda casual se da semanas después de que la actriz solicitara el divorcio a su esposo Karl Cook.

A pesar de la difícil situación que atraviesa, con esta aparición, demostró que mantiene arriba su característico buen ánimo y está enfocada en sus proyectos profesionales.

Por otro lado, en cuestiones de moda, enseñó que cambios mínimos pueden hacer que una propuesta de moda clásica se convierta en un atuendo superchic y lleno de personalidad.

