“Vamos a tener otro”: Juan Yarur revela que se convertirá en padre nuevamente

Durante su participación en Los 5 Mandamientos, el coleccionista de arte y empresario Juan Yarur reveló que se convertirá en padre nuevamente. Sus declaraciones surgieron en conversación con Martín Cárcamo, con quien habló sobre la paternidad de su hija Diana Cora Beatriz Adriana Marilys Juana Yarur Lecaros, de un año de edad.

Juan Yarur explicó el significado de sus nombres y aseguró que “cada nombre son cosas que me gustaría que tuviese“. “Mi hermana Diana, después el nombre que siempre tenía que tener, que era Cora. Mi abuela se llamaba Corina y nosotros le decíamos Cora. Beatriz es la mamá de Felipe. Adriana es mi mamá. Marilys es la viuda de un artista chileno muy, muy famoso y Juana porque no me aguanté no más“, sostuvo.

“Ahora estamos cien por ciento dedicados a ella y, así y todo, somos dos frente a una niñita y quedamos todos los días totalmente agotados“, agregó. En ese momento, el animador le preguntó por sus intenciones de agrandar la familia, a lo que el presidente de la Fundación AMA contestó afirmativamente.

“Vamos a tener otro, nace este año”, contó el empresario – Canal 13

“Vamos a tener otro, nace este año“, reveló, confirmando que junto a su esposo Felipe Lecaros se convertirán en padres nuevamente. “Todos son por vientre de alquiler. Decidimos este proceso porque era lo que más nos acomodaba. Buscamos un montón de opciones, quería encontrar un lugar que no tuviera vacíos legales, sino que fuera como lo más limpio posible”, detalló.

Consultado por si pensó en adoptar, Juan Yarur señaló: “Puede haber sido que lo hablamos en algún minuto, pero nunca fue la primera opción. Entonces buscamos en distintos países que se hace el vientre de alquiler, y decidimos que Estados Unidos era lo que más nos convenía”.