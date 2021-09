¡Mujer precavida! Jennifer Lopez le impone condición a Ben Affleck para llegar al altar

La relación de Jennifer Lopez con Ben Affleck va viento en popa y aunque su reconciliación ha mostrado la confianza y el amor que se tienen, las condiciones prenupciales comienzan a aparecer.

Luego de que Ben fuera captado en una lujosa joyería a mediados de agosto, se desataron los rumores de una posible boda, al suponer que estaba buscando un anillo para pedirle matrimonio a la cantante.

Aunque nada se ha conocido al respecto, J.Lo al parecer maneja sus propias pautas para cuando llegue el momento de dar el gran paso.

Según una publicación de la revista Us Weekly, fuentes cercanas a la pareja habrían asegurado que la estrella está buscando proteger su fortuna antes de llegar al altar por lo que están trabajando en un un acuerdo prenupcial que proteja sus finanzas.

La fortuna de Jennifer Lopez está calculada en 400 millones de dólares; mientras que el capital del actor se calcula en unos 150 millones de dólares.

Además, la fuente habría revelado que el ganador del Oscar también está consultando a su equipo legal.

“Ben no va a pedir nada que no sea suyo, pero tampoco va a ceder sus derechos sobre inversiones que probablemente hagan juntos. Es muy bueno para ellos estar enamorados, pero ambos necesitan proteger sus considerables fortunas. Cuanto antes se haga esto, podrán dar el siguiente paso. Nadie duda de que estarán comprometidos en un futuro próximo”, agregó el informante a Us Weekly.