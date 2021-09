Berta Lasala se descargó luego que Yerko Puchento tratara de “gordas” a las “Milf”: “¿Qué se cree?”

Un gran regreso fue el que tuvo Yerko Puchento a la televisión, en el estreno del nuevo programa de Mega, Pecados Digitales. El personaje interpretado por Daniel Alcaíno se lució con su deslenguada rutina frente a invitados como Bombo Fica, Princesa Alba, Cecilia Bolocco y Maly Jorquiera. No obstante, esta última protagonizó un llamativo cuando aludieron a su salida en Milf, programa en el que participa la esposa del comediante, Berta Lasala.

Justamente, fue el cambio de panelistas lo que llamó la atención del personaje, quien lanzó una particular teoría en pantalla. “Oye, ¿por qué te echaron de Milf?”, le dijo a Maly Jorquiera. “Obvio, porque eres muy joven. Es que no calzas con las otras señoras, las gordas que están ahí. Hay una que es regia“, agregó, apuntando a su esposa en la vida real.

Berta Lasala se refirió al tema en Milf

Luego que el capítulo saliera al aire, Claudia Conserva tocó el tema al inicio de un nuevo capítulo de Milf. En la instancia, señaló que comenzaba la semana “contenta, dichosa, con toda la energía y el ánimo”, y que no era justo enterarse de los dichos de Yerko Puchento.

“El fin de semana en un programa, le dijo a la Maly Jorquiera que ella no estaba en Milf porque ‘no calza con las otras señoras, las gordas que están ahí'”, explicó.

“Estaba hablando de otras gordas. De otras gordas que estaban ahí”, dijo Berta Lasala, mientras la animadora le exigía dar explicaciones por los dichos de su esposo.

“Te vas de la casa maldito. Te dije que no hicieras esto, te dije que me iban a echar por tu culpa, imbécil“, agregó la actriz, para luego profundizar en su descargo. “¿Qué se cree? Todo por hacerse el coqueto, disfrazado de gay, haciéndose el coqueto con la Maly“, comentó.

Berta Lasala se excusó indicando que desconocía que su esposo apuntaría a su programa y que incluso le preguntó: “¿por qué nos pelaste?”. “Es muy desgraciado, me deja pésimo, le dije ‘con mi trabajo no te metas’“, remarcó, asegurando que le pidió que no se refiriera al espacio de TV+.