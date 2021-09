Vivi Kreutzberger repasa “Sábado Gigante”: “Siempre fue un programa machista”

El nuevo capítulo de Los 2000, Tonka Tomicic y Emilio Sutherland repasaron los hitos más relevantes del año 2003, y los cambios que se produjeron dentro de la televisión con programas como Machos, Vértigo, y Protagonistas de la Fama. La animadora Vivi Kreutzberger también formó parte de aquellas transformaciones, pues ese mismo año abandonó Sábado Gigante para conducir su propio espacio en Canal 13: Gigantes con Vivi.

Consultada por cómo recuerda ese proceso, la animadora explicó que “hay que retroceder un poco, porque mi llegada a la tele, los primeros tres años fueron más rupturistas, donde siento que claramente no era el estereotipo de mujer que estaba en la televisión“.

Vivi Kreutzberger en su debut de “Sábado Gigante” – Canal 13

“La llegada al Gigantes con Vivi es una coronación de lo bien que me fue en estos segmentos (de Sábado Gigante), que partieron de a cinco, diez, quince minutos, hasta hacer dos horas y media”, agregó la animadora, quien posteriormente repasó el programa conducido por su padre, Mario Kreutzberger.

“Sábado Gigante siempre fue un programa muy machista porque mi papá es muy machista. Entonces, siempre además estaba enfocado en el ‘Miss Colita’, la ‘Miss Piernas’, ‘Miss’ no sé cuánto, ‘Miss’ no sé qué. Y a medida que me fui ganando el espacio dije ‘¿sabí qué? Hagamos la revancha y empecemos a hacer el ‘Míster Gigante’. Empecemos a empelotar a los hombres, y empecemos a hacer esta cosa al revés’“, comentó.

“No conozco y no me acuerdo de otro (programa) donde haya habido modelos y los modelos hayan estado ligeros de ropa”, dijo – Canal 13

Consultada por si cree que fue una de las impulsoras para romper el machismo en televisión, respondió: “Sí, porque no creo que se ha logrado. Pero yo creo que sí se hizo una inflexión. No me lo adjudico yo, pero no conozco y no me acuerdo de otro (programa) donde haya habido modelos y los modelos hayan estado ligeros de ropa. No sé, no creo que se haya dado tampoco más allá”.

Don Francisco se refirió a la consolidación de Vivi Kreutzberger en la televisión

Respecto a la participación de su hija en televisión, Mario Kreutzberger comentó: “Creo que Vivi, en su primera incursión en la televisión, aprendió muchas cosas. Yo, en ese tiempo, tuve una conversación con ella, pero nunca quise frustrar sus deseos”.

“Si uno tiene una vocación, como tenía mi hija, porque lo tenía en sus genes, yo tampoco en ese tiempo se lo oculté ni le prohibí. Pero claro, yo solamente le dije una cosa que me pareció importante. Le dije ‘mira, cuando hagas cosas en pantalla, lo importante es que tú hagas lo que realmente piensas’“, agregó.