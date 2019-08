Raquel Argandoña recuerda impasse con Vivi Kreutzberger: "La farándula era súper dura"

Raquel Argandoña ahora es youtuber. Tras su despido de Canal 13, la ex panelista de Bienvenidos ha estado firme en su programa radial Sin límites de Radio Agricultura y en su programa digital. El miércoles en la tarde, la "Quintrala" publicó el tercer video de su canal.

En su nuevo producto, la comunicadora rememora algunos registros de su carrera televisiva. Argandoña comentó su actuación en La Quintrala, su imapasse con Don Francisco en Sábado Gigante y un comercial en que participaba de Pisco Capel.

Uno de los recuerdos que más impactó a Raquel fue su altercado con Vivi Kreutzberger en Vértigo, en el año 2003. En esa ocasión, los invitados al estelar estaban realizando una dinámica. Los conductores decían una frase y el resto tenía que adivinar quién la había dicho.

"Estoy cansada de que se haga la víctima. Él sabe perfectamente que puede tener la nulidad cuando quiera", fue la oración que dijo Luis Jara, animador del espacio, a Vivi para que descifrara de quién era. "¿Es una broma, cierto?… Yo me imagino que la 'sita' alcaldesa", responde.

"¿Raquel, lo dijiste tú?", la interroga "Lucho". "Si lo dije no es el momento para justificarlo ni tampoco es un tema para discutirlo acá. Porque es lo mismo que yo dijera 'por qué te dejó el marido, si te dejó por una prima o una prima hermana o por una hermana'. Creo que no es lo lógico discutirlo", contestó molesta Argandoña.

"Mi marido me dejó por una prima hermana. Es ahí donde está el problema", intervino la hija de Don Francisco. "Yo siento que desgraciadamente cuando uno está en la televisión y expone su vida, y su vida es pública, tarde o temprano las cosas se saben o se dicen", agregó.

Kreutzberger se quebró y terminó llorando por el comentario de Raquel. Ese momento tuvo una alta sintonía y terminó siendo un hito de la farándula chilena.

"Ahora estamos solidarizando con el género"

Al ver estas imágenes, Raquel se tapa la cara y comenta la situación. "Estábamos en un tiempo en que la farándula era súper dura. Nosotros teníamos que estar a la defensiva. Yo siempre he estado y estoy a la defensiva, debo ser muy honesta, pero los tiempos ahora han cambiado", señala.

También comentó la separación de Vivi Kreutzberger. "Era vox populi. Todo el mundo sabía eso, pero nadie lo decía porque era la hija de Don Francisco", indica.

También asegura que si pasara algo parecido actualmente, no contestaría de la misma forma. "En esa época las mujeres peleábamos contra las mujeres, como que todos nos tiraban al ring. Si yo ahora voy a un programa igual, yo creo que los conductores tendrían más cuidado en manejar la situación. Y si pasa esto mismo, yo creo que Vivi no festinaría con algo mío ni yo le contestaría lo que le dije porque ahora estamos solidarizando con el género. No digo que siempre le encuentre la razón a las mujeres, hay cosas que yo no comparto que hace mi género, pero igual nos cuidamos mutuamente", concluye en su canal de Youtube.

