Gwyneth Paltrow y las famosas que sufren los estragos de la menopausia

La menopausia es una etapa que atraviesa toda mujer en la que tienen que luchar con los cambios físicos y emocionales que esta causa. A pesar de que se mantiene un tabú en torno a este tema famosas como Gwyneth Paltrow han contado sus experiencias.

A sus 49 años, Gwyneth se encuentra lidiando con el inicio de la menopausia y decidió compartir con sus fans como le ha afectado el proceso hormonal.

“Estoy sólidamente asentada en la perimenopausia. Todo se ha vuelto completamente irregular y es una sorpresa constante. Mis emociones también están revolucionadas. A veces me meto en la cama por la noche y mi corazón se acelera. Las hormonas no son ninguna broma. A menudo me siento como si fuera una pelota atada al final de una cuerda y me estuvieran dando una paliza”, contó en su podcast Ask Me Anything.