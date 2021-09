“No es por no solidarizar”: Gonzalo Ramírez explicó recomendación a su esposa en caso de encerrona

Este lunes, el matinal Buenos Días a Todos mostró las imágenes de una violenta encerrona ocurrida en el sector de La Pirámide, en la comuna de Huechuraba. Los panelistas dieron a conocer sus opiniones, y fue en este contexto que Gonzalo Ramírez lanzó una categórica respuesta.

“Es impactante ver la imagen, pero a mí no me sorprende. Estas zonas son azotadas por este tipo de delitos hace mucho rato. Varios puntos de Vespucio, sobre todo aquellos que están más confinados, que tienen algunos arreglos u obstáculos son utilizados, sobre todo a la hora del taco, para abordar a los automovilistas“, partió diciendo.

Posteriormente, el periodista explicó los motivos por los que los testigos deciden mantenerse al margen y no intervenir en este tipo de delitos. “Muchos dirán ‘pero la gente no se mete, no ayuda’. Yo he hablado con mi familia y le he dicho, por ejemplo, a mi señora que si le pasa algo así ‘¡no te metas, no te metas!’“, señaló.

“Y no es por no solidarizar, sino porque estos gallos andan con pistolas y disparan”, explicó, justificando la recomendación que hizo a su pareja. “La gente está más reticente que antes a meterse, porque da susto. Es lamentable, pero qué vas a hacer tú con cinco tipos que eventualmente están armados con armas de fuego. Es súper difícil. No es llegar y reaccionar”, sostuvo.

María Luisa Godoy se cuadró con Gonzalo Ramírez

Tras la opinión de Gonzalo Ramírez, María Luisa Godoy se cuadró con las palabras de su colega, indicando que la decisión de si intervenir o abstenerse “no es juzgable”. “Puede haber un pánico. Estamos viendo que este tipo de encerronas son con armas, que han matado a personas. A mí me impacta que son a plena luz del día”, comentó.