Valeria Ortega mostró cuánto ha crecido su hijo Oliver: ¡Cumplió 8 meses!

Chochera máxima es la que mostró el pasado jueves Valeria Ortega, al celebrar los 8 meses de edad de su hijo Oliver. Se trata del primer hijo de la periodista, quien nació fruto de su relación con Jonathan Lawn.

Valeria Ortega celebró los 8 meses de su hijo Oliver – Instagram

Desde la llegada del pequeño, la comunicadora ha compartido una serie de registros dando cuenta de su crecimiento. También se ha referido a sus experiencias con la maternidad, tal como lo hizo hace algunas semanas cuando reveló que decidió terminar su lactancia.

“Lo hice porque simplemente lo quiero hacer. La decisión es súper personal y nadie debe meterse“, dijo en conversación con LUN. Sobre su experiencia con la lactancia, reconoció: “Me sentí esclavizada. Tenía que sacarme leche, levantarme en la noche, porque la libre demanda tiene eso. No me podía sacar leche y congelarla, porque andábamos de paseo y no teníamos las comodidades de la casa”.

“Pensé ‘esto no es práctico y no es nada cómodo’. Fue por trabajo y comodidad. Llegué a un punto en que estaba cansada“, agregó la periodista, quien ahora volvió a aparecer en las redes con una especial publicación.

Valeria Ortega celebró los 8 meses de Oliver

Valeria Ortega utilizó la plataforma para celebrar el nuevo cumple mes de su hijo. “¡8 meses! Este gordo cumple 8 meses y estamos en llamas. Ya empezamos nuevas etapas, mejorando con la comida, avanzando en el gateo, diciendo algunas palabras (mapa, principalmente) y obvio, ya vienen más dientes (ya tiene 5)”, escribió.

“Este gordo cumple 8 meses y estamos en llamas”, dijo la periodista – Instagram

“Crece tan rápido que siento que me lo pierdo. Pestañeo y ya es otro, le ha cambiado tanto la cara… Es un BEBÓN ya no es un bebé. ¡¿Ahora tendrá algo mío que no sean los estornudos?! ¿Encuentran que ya se parece a mi un poco? ¿O sigue siendo puro papá?”, agregó, destacando los nuevos logros de su primer hijo.