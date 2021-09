Shakira tiene los looks animal print más elegantes para rejuvenecer a los 40 en el otoño

Shakira es una de las cantantes más famosas, que llegó para cambiar el mundo de la música con su tono de voz único y original.

Con más de 20 años de carrera, la colombiana logró abrirse paso en la industria musical, y a sus 44 años sigue triunfando.

En los últimos años ha estrenado grandes canciones que se han convertido en un éxito total como Girl like me y Don’t Wait up.

Pero, además de ser un ejemplo en la música, también lo es en lo que a moda se refiere, pues impone tendencias con sus atuendos.

Desde los 2000 impuso tendencias con sus leggins de cuero, y faldas árabes, y ahora, a sus 44 años, sigue demostrando que es la reina de la moda.

Una de sus prendas favoritas son las animal print, que le dan un toque de elegancia a cualquier look, y nos ha enseñado cómo llevarlas después de los 40 para deslumbrar en el otoño.

Shakira da clases de estilo con looks animal print para mujeres de 40 en el otoño

Camiseta animal print y falda

La celebridad demuestra que la edad no impide usar prendas cortas llevando una mini falda negra que combinó con mucha elegancia con una camiseta animal print.

Este atuendo tan juvenil lo complementó de la forma más cómoda con unos tenis rojo con blanco y el cabello suelto.

Camisa y shorts animal print

Shakira demostró que se puede llevar más de una prenda con este estampado si la sabes combinar como ella lo hizo.

Y es que llevó unos shorts animal print con camiseta negra y una camisa con el estampado, que le dio un toque chic, y lo combinó con unos tenis.

Leggins animal print y suéter

También lució moderna y muy cómoda llevando unos leggins con este estampado, y lo combinó con un suéter en tono negro.

Por supuesto, lo llevó con unos tenis blancos, que le dieron aun mayor comodidad a su estilo, y es perfecto para el otoño.

Camiseta animal print con jeans

Shakira impuso tendencias y lució elegante y moderna llevando unos skinny jeans con una camiseta sin mangas de este estampado.

Para este atuendo optó por unos botines blancos, dándole un estilo diferente, elegante y cómodo a su look.

Más de este tema

Shakira muestra su look de mamá en casa cocinando y prueba que no todo es glamour

Con mini faldas y vestidos, Shakira impone la tendencia más audaz para mujeres de 40

Shakira con short tie dye y tenis impone la tendencia más moderna para mujeres de 40

Te recomendamos en video