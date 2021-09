La actriz Joey King es una de las actrices que goza de una alta popularidad. Y es que tras el estreno de El Stand de los Besos 3 no solo recordó que es una de las figuras juveniles más espontáneas y divertidas, sino que también sabe transmitir emociones en pantalla y marcar tendencia.

Es por eso que posee una alta cantidad de seguidores que siempre están atentos a sus pasos delante y tras cámaras, ellos le profesan toda la admiración por su gracia y talento.

De ahí que se haya convertido en referencia en la actuación, pero también en la moda y estilo, pues en su cuenta de Instagram deja ver que es una chica que le gusta lucir diferente, pero sobre todo muy actual.

Joey King tiene una gemela en Instagram y aquí te la presentamos

Su “boom” ha sido tal que no hay quienes no hayan querido sumarse a seguir su look, por eso una usuaria en redes sociales sorprendió al mostrar a una chica, al parecer brasilera, que guarda un especial e increíble parecido con la actriz.

Ella optó por ir a un salón de belleza para igualar el corte de cabello de Joey y con ello se podría decir que es su gemela. La chica llamada Beatriz Araujo se hizo un corte bob medio con un relineamiento que bien le enmarca el rostro y le hace ver muy similar a la actriz.

Esto sorprende gratamente a la fanaticada de esta chica que visiblemente ha marcado tendencia en todos los aspectos. Y es que en su feed se aprecia además cómo esta chica es muy camaleónica, pues siempre está dispuesta a innovar y mejorar su look.

Y es que la hemos visto pelirroja, castaña, pelinegra y hasta luciendo el cabello corto tal y como se mostró al final de la saga romántica en la que aún tiene suspirando a sus fans.

Con cada look ha marcado tendencia, tanto que no hay quien pueda resistirse a los encantos e ideas que ella siempre muestra en sus redes con tanta naturalidad con la que se ha ganado el cariño del público.

Efecto de su interpretación en El Stand de los Besos 3

Cuando Joey King apareció al final de la película luciendo más madura y con un corte de cabello audaz, su fanaticada quedó encantada, tanto que a los pocos días, ya se apreciaba cómo muchas chicas se sumaban a este look tan femenino y glamoroso.

Luego de ello, Joey no ha parado de siempre sorprender con sus cambios, ya que muchos de ellos vienen dados por sus roles en los que ella decide involucrarse de tal forma para que la audiencia se sienta plenamente identificada.

Un ejemplo de ello fue la miniserie Act en la que esta actriz demostró su nivel de compromiso al raparse por completo el cabello e interpretar a una chica que debido a su enfermedad no puede disfrutar de la vida a su plenitud y pierde su melena tras sus fuertes tratamientos.

Esto impactó a todo el público que nunca imaginó que sería capaz de no recurrir a la transformación de su personaje a través de un maquillaje especializado, sino que decidió cortarse su cabello para hacer una actuación impecable, ya que ella quería vivir en carne propia este proceso.

Con esto se gano el respeto, admiración y aplausos de sus seguidores quienes descubrieron que es una actriz en potencia y constante crecimiento. Además, de que no se deja llevar por los estereotipos de Hollywood, pues ha creado una imagen muy natural que es aceptada y amada por todos.

