Jennifer Lopez luce elegante en look casual chic con maxivestido beige y cárdigan a juego

En la alfombra roja, Jennifer Lopez siempre deslumbra con glamurosos atuendos de diseñador en los que derrocha su insuperable estilo, elegancia y belleza a sus 52 años de edad.

Sin embargo, la “Diva del Bronx” no solo logra posicionarse entre las mejores vestidas en los eventos más exclusivos. También lo hace en su día a día con los outfits más casuales.

Así lo volvió a demostrar este jueves 23 de septiembre al ataviarse en un atuendo casual chic con el que se convirtió en toda una inspiración para el street style en esta temporada otoñal.

Jennifer Lopez conquista en un look en colores coordinados ideal para el otoño

La cantante fue captada mientras daba un paseo por The Grove en Los Ángeles junto a sus hijos, Emme y Max, en un look relajado, pero no menos estiloso en el color del otoño: el beige.

En la salida para disfrutar de un tiempo de calidad como familia, la empresaria lució sensacional en un fresco maxivestido de finos tirantes, profundo escote pico y silueta holgada.

JLo combinó el diseño relajado que le sentó a las mil maravillas con un acogedor cárdigan largo a juego en tejido crochet, una prendaideal para abrigarse y hacer una declaración de estilo.

Como auténtica amante del glamur, la intérprete de Cambia el paso agregó un toque de brillo al estilismo minimalista con un par de tenis crema con detalles en escarcha dorada.

Asimismo, aparte de demostrar el poder de un buen par de zapatillas deportivas, Lopez volvió a recurrir a su truco para elevar hasta el look más sencillo: agregar una bolsa de diseñador.

Los complementos idóneos para un outfit minimal

En esta ocasión, apostó por una pequeña e indispensable tote bag beige con estampado de corales rojos de Valentino con la que además dio una pincelada de color al atuendo neutro.

Fiel a su estilo fastuoso, la ganadora del Grammy completó el atuendo con un par de gafas de sol polarizadas y piezas de joyería, como maxiaretes de aro plateados y un collar a juego con dije brillante.

En cuanto al beauty look, se decantó por llevar su melena pulcramente peinada en un chongo sleek; uno de sus peinados favoritos. Finalizó el estilismo con un cubrebocas para protegerse de la covid-19.

Pero no cualquiera, sino uno de animal print que cubrió su luminoso rostro de 30 a sus 50 a la vez que aportaba un toque de estilo extra; recordándonos que en los detalles está el gusto.

Durante la cita familiar, una de las últimas de la famosa antes de embarcarse en las grabaciones de su nuevo proyecto actoral, madre e hijos pasearon por el centro comercial y disfrutaron del aire libre; informó Daily Mail.

Al igual que ella, los retoños que procreó durante su matrimonio con su exesposo Marc Anthony lucieron animados y mostraron su estilo personal.

A la par, Lopez no solo volvió a demostrar que es una mamá dedicada que ama compartir con sus hijos. Además, se reafirmó como la maestra del estilo para cualquier escenario en su fuerte apuesta de moda otoñal.

