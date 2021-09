Camila Cabello conquistó los Billboards 2021 con vestido rojo pasión de volados

Camila Cabello sigue conquistado los escenarios musicales con su talento y su estilo, catalogándose como una de las cantantes del momento.

La intérprete ha hecho su propio espacio en el mundo de la música ganando un gran reconocimiento a nivel mundial.

Durante su paso por la alfombra roja de los Latin Billboard 2021, derrochó glamour al lucir un vestido rojo pasión corto con volados y una manga caída.

Un detalle que no pasó desapercibido fue el cinturón que utilizó para marcar su cintura con el mismo color.

Para su maquille apostó por sombras de ojos en color terracota a juego con su outfit y su labial.

Cabello fue la encargada de dar inicio en la ceremonia de los Latin Billboard 2021 interpretando su tema ‘Don’t Go Yet’ con el cual brindó un sentido homenaje a Cuba, su país natal.

“Pa’ mi gente que sufre pero ya no calla. Pa’ mi gente bella y mi tierra cubana. Mi pueblo pide libertad. No más doctrinas. Que ya no gritemos patria o muerte sino que gritemos patria y vida”, señaló la intérprete de ‘Havana’.