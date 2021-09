Rihanna podría llegar a la pantalla gigante con ‘El guardaespaldas’ pero compite con estas famosas

Han pasado casi 30 años del estreno de la película ‘El guardaespadas’, protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner, y su historia podría volver con un remake protagonizado por Rihanna.

Todo apunta a que la cantante proclamada multimillonaria este año vuelva a la pantalla gigante con esta nueva producción.

‘El guardaespaldas’ se convirtió en uno de los grandes éxitos cinematográficos de los años 90, la cual logró una gran recaudación en una época donde las cintas musicales no estaban de moda.

Incluso, la banda sonora de la cinta se alzó como uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, con casi 29 millones de copias vendidas en 1992, el año del lanzamiento de la película.

Los espectadores quedaron deleitados con la majestuosa voz de Whitney Houston, haciendo que I Will Always Lov You sea ya un clásico en la historia de las baladas.

Rihanna y famosas que podrían protagonizar ‘El guardaespaldas’

Aunque todo apunta que será la intérprete de ‘Umbrella’ la encargada de protagonizar la trama donde una a la diva del pop Rachel Marron (Whitney Houston) se enamora de su guardaespaldas, también hay otras cantantes en la lista de opciones.

Los nombres que más suenan son: Adele, Camila Cabello, Beyoncé y sin duda la apuesta más fuerte y es Rihanna.

Mientras que para el ex agente del servicio secreto Frank Farmer (Kevin Costner) podría ser interpretado por Channing Tatum o Chris Hemsworth.

Tras conocerse los rumores los fans de no han parado de emitir su opinión al respecto, algunos a favor y otros en contra, pues aseguran que nadie podrá superar la actuación de la cantante fallecida.

De momento, se conoce que Warner Bros será la encargada de ejecutarla pero no ha ofrecido ningún detalle al respecto.

