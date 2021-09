Jennifer Lopez es la reina del estilo comfy en sudadera tie-dye y pants holgados

No es novedad que Jennifer Lopez atrapa las miradas a donde quiera que va con fabulosas apuestas de moda que realzan su epatante belleza.

Y es que, en cuanto a estilo respecta, la intérprete de 52 años se encuentra en un nivel insuperable. Una realidad que demuestra en cada escenario donde hace acto de presencia.

En la alfombra roja, una salida casual, un ensayo de baile o hasta para estar en casa… No importa la ocasión, JLo siempre luce espectacular y dicta lecciones de estilo.

De ahí que, en cuantiosas oportunidades, ha comprobado que no solo es una de las mejores vestidas en importantes eventos. También lo es en su día a día hasta con los looks más sencillos.

El último ejemplo de esto lo dio este miércoles 22 de septiembre luciendo fantástica con un outfit confortable en el que enseñó que es posible lucir como una diva con ropa cómoda.

Jennifer Lopez da lección de estilo en suéter y cómodos pants

De acuerdo a Daily Mail, la estrella fue captada por la prensa en su salida de un estudio de grabación en Los Ángeles en un look con el que se convirtió en la reina del estilo comfy.

Lopez visitó el estudio, aparentemente para preparar nueva música, derrochando belleza en una sudadera blanca con pinceladas de color tie-dye y pantalones baggy celestes.

La famosa complementó su atavío con un par de clásicas zapatillas deportivas blancas, tan cómodas como infaltables en el armario de cualquier fashionista.

Pero el atuendo desenfadado no se quedó en lo básico. Como de costumbre, JLo no dudó en combinar look sporty con un par de pendientes de diamantes y llamativas gafas de sol.

Asimismo, llevó en mano un vaso recubierto de cristales con el que agregó una pizca de glam al resultado final. En esta oportunidad, no llevó bolsa por lo que cargó también su portátil en brazos.

Todo esto se aunó a un beauty look inmaculado con su rostro apenas maquillado con un poco de colorete; su sedosa melena atada en una elegante cola alta y una manicura perfecta.

Con esta salida, además de reiterar que está imparable y ya se encuentra preparando sus próximos proyectos, la “Diva del Bronx” ratificó su posición como maestra del estilo cómodo.

