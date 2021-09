Revelan los nuevos uniformes del ‘Elite Way School’, el remake de ‘Rebelde’

Los alumnos del Elite Way School ya cuentan con uniforme oficial para iniciar el período escolar que está por comenzar y emocionar a la fiel fanaticada que espera que este remake de Rebelde le de continuidad a este fenómeno juvenil.

La imagen fue revelada por Netflix. En ella se puede apreciar a parte del grupo de alumnos de la nueva generación posando ante las cámaras que dejan en evidencia el nuevo atuendo que por demás está renovado y muy cool.

Así lo calificaron gran parte de los usuarios en las redes sociales en las que de inmediato se hizo viral la fotografía que emociona al público y de la que se esperan más novedades.

Revelan los nuevos uniformes del Elite Way School México

Las prendas oficiales de esta prestigiosa institución están adaptados a las nuevas tendencias, pues contienen chamarras casuales, así como joggers y mucho colorido con el que además de guapos, estos chicos destacarán con sus personalidades tan versátiles y auténticas.

“Cuando hablamos de Rebelde, decir ‘back to school’ es definitivamente ‘back to cool’. Las puertas de Elite Way School vuelven a abrir después de casi 20 años para recibir a una nueva generación y todos sabemos que en este colegio, los uniformes son cosa seria. Es por eso que tenemos el primer vistazo en exclusiva a los nuevos uniformes y más información sobre ellos”.

Con estas palabras, su productora quien está muy ansiosa, espera superar el éxito de Rebelde. Incluso se llegó a confirmar que para el 25 de septiembre es probable que se devele el trailer oficial de esta producción a través del evento Tudum.

Los uniformes siempre han sido parte esencial de la serie y del alumnado de este colegio, pues ellos les dan la autoridad a estos chicos para destacar bien sea por su rebeldía, elegancia, inmadurez o prestigio. Y es que cada uno de ellos siempre suele personalizar estas piezas que seguramente serán copiadas por algunos fieles fans de la serie.

Con ello podría ocurrir el mismo boom que generaron los atuendos de los chicos de Rebelde quienes incluso realizaban sus giras de presentaciones con estas piezas tan emblemáticas y que marcaron tendencia.

Sorpresas que puede traer el Elite Way School México

Una vez develada tan importante noticia, las redes sociales se colmaron de múltiples reacciones y hasta comentarios sobre el posible regreso de Anahí y Cristián Chávez. Y aunque esto aún no ha sido confirmado es muy probable que pronto sea confirmado o no por los creadores de esta nueva versión que están trabajando a todo motor para un próximo estreno.

Lo que sí es cierto es que tendremos de vuelta a Estefanía Villarreal quien interpretó a Celina Ferrer, pero convertida ahora en la directora de la institución.

Esto fue develado a través de unas cortas, pero significativas imágenes que se filtraron y en la que se muestra luciendo un tanto mayor con gafas de lectura y asumiendo este rol que emociona aún más a la fanaticada.

Además, con esto se demuestra la intención de traer de vuelta a figuras de la serie original para despertar mayor interés en la trama de la que no se han develado mayores detalles, pero que guarda aires a la creación española de Carlos Montero, pues nuevos alumnos ingresarán a esta prestigiosa institución como becados.

Esto desencadenará algunas diferencias y conflictos entre los alumnos quienes tratarán de hacerle la vida imposible a estos chicos que no se quedarán quietos y sabrán defenderse del atropello de los más acaudalados y populares chicos del Elite Way School México.

Sin duda, una trama llena de intrigas, incertidumbre, drama y diversión, porque habrá momentos inolvidables y muy variados.

