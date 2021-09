Alejarse de la familia está bien por tu bienestar mental, estas famosas lo entendieron

A veces retirarse de la familia para preservar la salud mental es una muestra de amor propio que no todos están dispuestos a asumir. Algunas famosas le pusieron punto final a la relación con sus padres para mantenerse a salvo.

Si bien es cierto que las relaciones familiares son difíciles y más de una oportunidad se ven opacadas por discusiones que podrían solucionarse, hay relaciones irrecuperables.

La idea de mantenerse unida a pesar de todo con la familia debe terminar, pues hay personas que pueden ocasionar una gran inestabilidad a tu vida.

Famosas que se han alejado de sus familiares

Detrás de la fama de cada celebridad hay una vida íntima que en oportunidades no son para nada felices. Es el caso de estas famosas que tuvieron que dejar atrás los sentimientos para continuar con sus vidas.

Adele

Mark Evans, padre de Adele las abandonó a ella y a su madre cuando apenas tenía cuatro años.

Fue el mismo quien confesó que las había abandonado debido a sus problemas con el alcohol pues no quería hacerla pasar por momentos difíciles.

Evans falleció en mayo de este 2021 y la relación con la cantante nunca prosperó.

Kate Hudson

Su familia es reconocida en el mundo del espectáculo al ser hija de Bill Hudson y pero sus relaciones no son las mejores. La estrella lleva más de 40 años distanciada de su padre.

El amor de padre lo ha suplantado con la actual pareja de su madre Kurt Russell.

En 2015 su padre biológico les pidió a Kate y a su hermano Oliver que se quitaran su apellido al enviarle las felicitaciones por el día del padre a Kurt y recibir un dolido mensaje por parte de su primogénito.

“Feliz día del abandono”, escribió Oliver refiriéndose Bill, y este no tardó en responder.

“Fue como una daga en mi corazón. Fue malicioso, un ataque premeditado. Si él quería mantenerme fuera de sus vidas, lo ha conseguido. No quiero volver a ver a ninguno de mis hijos mayores nunca más. Se ha terminado”, expresó.

Asimismo, agregó que “Son libres. Si llaman padre a otro, que lleven su nombre y no el mío. Soy padre biológico de cinco hijos, pero ahora me considero padre de tres de ellos. No reconozco a Oliver y Kate como hijos míos. Que dejen de usar el apellido Hudson, no son parte de mi vida. Están muertos para mí”.

Britney Spears

La historia de Britney con su padre es de las más sonadas en el mundo, al conocerse el yugo que ha vivido bajo la tutela de su padre Jaime Spears quien le ha controlado su vida y sus cuentas financieras.

Actualmente, ha puesto distancia con su progenitor y ha solicitado el cese de la tutela para poder rehacer su vida.

Lindsay Lohan

La reconocida actriz ha tenido una vida difícil entre la fama y sus adicciones al alcohol y las drogas.

Su padre Michael Lohan grabó unas conversaciones con ella y las intentó vender a la prensa, esto quebró por completo la relación y en 2009 se alejaron por completo.

Drew Barrymore

Con tan solo 9 años la famosa conoció las drogas de las manos de su padre y vivió una adolescencia complicada.

A los 14 años se independizó legalmente y no volvió a hablar con sus padres, pues su madre también la abandonaba para irse de fiestas.

