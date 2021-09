Pampita molesta por pregunta sobre Benjamín Vicuña y Luciana Salazar: “No me pregunten más”

Recientemente, Pampita fue consultada por el supuesto affaire que habría existido entre Benjamín Vicuña y Luciana Salazar. Ambos fueron vistos durante una cena el pasado fin de semana y, según comentó el periodista Rodrigo Lussich en el programa El Show de los Escandalones, ambos desaparecieron al mismo tiempo.

Los involucrados negaron la información. Y mientras que la argentina aseguró que luego de la fiesta regresó a su hogar completamente sola, Benjamín Vicuña se limitó a decir: “Me lo tomo con humor, pero es cualquiera”.

Pampita fue tajante en su respuesta

Al otro lado de la cordillera, han insistido en conocer detalles sobre el supuesto affaire. Por eso, el programa Los Ángeles de la Mañana se acercó a la expareja del chileno, Pampita, para conocer sus impresiones en torno al tema.

Sin embargo, la conductora de Pampita Online respondió con firmeza solicitando que no le pregunten más por “personas que saben que no hablo hace un montón”, aludiendo al padre de sus hijos.

“No me pregunten más, por favor, no me pregunten a mí nada de personas que saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco“.

“No son mis temas, no son mis temas. Adiós. Yo muy bien, yo muy bien. Chau“, agregó, despidiéndose del periodista que la abordó en su llegada a un recinto.