Benjamín Vicuña alza la voz tras ser vinculado con Luciana Salazar: “Me lo tomo con humor”

Durante las últimas semanas, Benjamín Vicuña ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo tras confirmar su separación con China Suárez. Ahora el actor fue vinculado a Luciana Salazar, luego que ambos fueran vistos compartiendo en una cena el pasado fin de semana.

“Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche, Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar“, comentó el periodista Rodrigo Lussich en el programa El Show de los Escandalones.

La modelo argentina fue consultada por el tema durante su participación en ShowMatch. Sin embargo, negó haber tenido un acercamiento con el actor chileno. “Le quería preguntar a Luciana, ya que está acá, si está saliendo con un actor, uno que te vincularon este fin de semana. Con Vicuña“, le dijo primero Ángel de Brito.

“Yo saliendo no”, contestó Luciana Salazar. “Yo me fui sola el otro día. No lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes”, aclaró, ante la mirada de los presentes.

Luciana Salazar en “ShowMatch” – ElTrece

Benjamín Vicuña alzó la voz tras los rumores

Luego que la información generara repercusión en los medios transandinos, el programa Los Ángeles de la Mañana se contactó con Benjamín Vicuña para conocer su testimonio. “Hola Benjamín, buenas noches, ¿cómo estás? Te quería preguntar por la información que trascendió sobre Luciana Salazar. ¿Se están conociendo? ¿Es verdad la información?“, le preguntaron desde la producción, según dijo Ángel de Brito.

“Dice Benjamín Vicuña: ‘Me lo tomo con humor, pero es cualquiera. Sinceramente, no sé de dónde salen esas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos‘. ‘Al menos se saludaron, o ni eso?’. ‘Sí, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento, buenas noches’, contestó”, leyó el periodista.

“Yo le creo. Pobre hombre, no se puede acercar ni a una mina a darle un beso, que ya le arman un romance“, comentó Mariana Brey, a lo que Ángel de Brito replicó: “Una vez le creemos a Benjamín Vicuña en este programa, la primera”.