Gonzalo Egas acompañó a su hijo en su regreso a clases: “Son hábitos que para mí son muy valiosos”

El pasado lunes, el hijo de Wilma González, Noah, regresó a las clases presenciales luego de 18 meses. Si bien la modelo era quien iría a dejarlo al establecimiento, Gonzalo Egas quiso formar parte de la instancia ya que siempre lo ha acompañado en sus primeros días. También asistió Nicolás Seguel, quien mantiene una relación con la española desde hace tres años.

“Son hábitos que para mí son muy valiosos, recuerdos que los niños van a tener cuando sean grandes”, comentó, indicando que Wilma González fue a dejar al menor a su hogar el pasado domingo. “Ella tuvo esa deferencia, esa buena onda”, dijo en conversación con LUN.

Recordemos que Gonzalo Egas y la española mantuvieron una relación durante cinco años. Sin embargo, cuando terminaron su vínculo en el año 2017, el productor ejecutivo de Live Fight Night siguió en contacto con Noah, adoptando su rol como padre.

“Ser padre es lo más importante que me ha pasado en la vida y siempre se lo agradezco a Wilma. Ella ha sido súper generosa en ese aspecto de decir ‘ok, este hombre creó una relación con Noah que termina siendo independiente de lo que tuvimos nosotros'”, comentó al citado medio. Además, reveló que su conexión se mantuvo con el tiempo, ya que “fue una decisión de Noah, él me eligió como papá y sobre eso se construyó“.

Según explicó, con la llegada de Noah encontró el verdadero sentido de su vida. “Te mueve otro tipo de cosas y es natural. Dejas de pensar en uno, siempre tomo decisiones pensando qué será mejor para mi hijo. Yo no me siento para nada postergado, y con él he podido desarrollar habilidades que sí estaban postergadas, como la empatía. Se aprende mucho de un hijo”, añade el ex chico reality, que en enero pasado se tatuó el nombre del joven.

Consultado por su panorama favorito, Gonzalo Egas explicó: “De verdad disfruto tanto estar con él, mostrarle lo que según yo es bueno o malo, cómo se deben hacer las cosas. He vivido momentos tan mágicos con él conversando sentados en la cama. A mí me gratifica mucho que Noah termine siendo un buen tipo y que cuando yo no esté diga ‘oye que era choro el viejo’. Eso es lo que mueve a estar con él”.

Wilma González recordó que en una ocasión su hijo le comentó que quería llevar el apellido de Egas. “Sabe que Gonzalo es el papá que realmente lo cuida, que está con él día a día, su papá de verdad”, señaló. En este sentido, dijo sentirse agradecida de la figura paterna que el productor le entrega a su hijo.

“Se eligieron como padre e hijo. En algún minuto me quise ir del país y parte de los motivos para no irme fue por la relación de Gonzalo y Noah”, reconoció la española, quien actualmente mantiene una crianza compartida con su expareja. “Él decidió estar una semana con cada uno y así siente que comparte 50 y 50. No quiere estar más con uno que con otro, sino que sea equitativo”, explicó.