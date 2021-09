Camila Cabello revela que fue lo que hizo antes de ir a su primera cita con Shawn Mendes

Desde 2015 los fans de Camila Cabello ya comenzaban a sospechar sobre la especial química que había entre ella y el también cantante Shawn Mendes, razón por la que no resultó extraño que luego revelaran que eran pareja.

Esto emocionó a la fanaticada de ambos, ya que en el 2019 esta dulce pareja consolidaba su unión tras el lanzamiento de uno de sus éxitos más sonados llamado “Señorita“.

Luego de ese momento han derrochado amor por donde quiera que pasan. Sin embargo, la ahora protagonista de Cenicienta realizó una importante confesión sobre su primera cita.

Camila Cabello dijo que hizo antes de su primera cita con Shawn Mendes

Según reveló Cabello, esta conexión que luego les permitió realizar algunas salidas, aún a escondidas, se consolidó el 4 de julio de 2019, esta fecha quedó registrada para siempre y con especial agrado, pero lo que más sorprendió es que tras su personalidad tan segura y decidida, expresó que tuvo momentos de muchos nervios y dudas.

Y es que tras su participación en el Carpool Karaoke con James Corden, Idina Menzel y Billy Porter, Cabello reveló que para la primera cita con Shawn debió canalizar sus nervios con tragos de tequila.

“Lo juro por Dios, antes de la primera cita de Shawn y yo, estaba tan nerviosa que tomé dos tragos de tequila y canté ‘Defying Gravity’ en la ducha, una y otra vez”, dijo la actriz dejando a muchos atónitos.

Pero esto a la vez alegró a sus seguidores quienes la consideran una catedrática del amor propio, ya que así se sienten más cercanos e identificados con las realidades que al igual que ella viven a diario, incluso en el plano amoroso.

Momentos divertidos de la entrevista con Camila Cabello

El irreverente conductor de este afamado espacio quiso ir más allá de la declaración de Camila, por eso le pidió que fuera ella misma la que recreara ese momento tan importante e intimo para ambos.

Ante esto no tuvo reparo la chica que siempre da muestras de seguridad y de no temerle a nada en la vida. “Está bien, Shawn y yo habíamos estado hablando durante un par de semanas, como, ‘Dios mío, estoy tan emocionado de verte’. Como, ‘No puedo esperar para besarte’, todas esas cosas, ¿Sabes a lo que me refiero?”.

Además añadió: “Entonces, obviamente, hay mucho en juego, ya sabes, antes de la primera vez. Estoy como, oh Dios mío, ¿lo beso cuando lo veo? No sé…”.

Pero no todo quedó ahí, pues la actriz también aseguró que en la primera cita debió buscar un método que le permitiera calmar los nervios que sentía, pues tenía la certeza que terminarían juntos.

“Ya teníamos el dueto juntos. Éramos amigos, pero no estábamos juntos. Entonces, él está a punto de venir y estoy tan nerviosa que no puedo soportarlo. Mi papá está ahí, yo digo, ‘Sírveme dos tragos de tequila, solo hazlo’. Y simplemente canté ‘Defying Gravity’,Luego de eso Shawn apareció en la cita y el resto es historia”, dijo entre risas Cabello.

Pareja ideal

Desde entonces ellos se han demostrado un amor muy genuino, real y repleto de admiración y apoyo en sus carreras. Juntos se han sabido ganar el respeto de sus colegas y fans quienes disfrutan con verlos felices.

Otro impactante momento en el que seguramente Camila estaba a full nervios, pudo haber sido el estreno de Cenicienta por Amazon Prime en el que desfiló como toda una princesa en la alfombra acompañada de su eterno príncipe que además le dedicó un momento y post que hizo suspirar a todas.

Con esto confirman que son una pareja muy real y que está dispuesta a seguir adelante ante al apabullante mundo del espectáculo.

