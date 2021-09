La emotiva razón por la que Billy Porter aceptó el papel de hada madrina en “Cenicienta”

La Cenicienta 2021 que interpretó Camila Cabello para Amazon Prime sigue dando de qué hablar, tanto que hay quienes aseguran que esta trama se convertirá en una de las versiones más inolvidables del servicio streaming.

Y es que lo toques de realidad, los objetivos claros de esta chica y la presencia de su hada madrina no binaria no quedarán desapercibidas, pues han sido elementos claves para que el público no deje de admirarla.

Es por ello que el actor Billy Porter no dudó en aceptar esta invitación para formar parte de este increíble elenco en el que más allá de hacer gala de su talento, deja un mensaje claro, emotivo y que confirma la inclusión y diversidad de género que cada vez más es aceptada y aplaudida por el mundo.

La emotiva razón por la que Billy Porter aceptó el papel en Cenicienta 2021

Para Porter esta es una de las razones principales por las que no tuvo dudas en aceptar este papel tan emblemático, pues aunque su participación fue muy breve, resulta muy significativa para quienes como él asumen sus gustos y se identifican con los nuevos géneros que están siendo cada vez más aceptados por la sociedad.

Sin embargo, esto no fue todo, pues tal y como lo reveló en una reciente entrevista, este destacado actor sintió debilidad por la historia y por cómo se fue llevando la trama con una mágica fórmula de inclusión, amor y progreso.

Esto hizo que se sintiera cada vez más seguro de formar parte de Cenicienta 2021, pues para él la “magia no tiene género”. Y es que a su criterio, este Live Action muestra una evolución muy significativa que se ha masificado a través de las exitosas vistas que está teniendo a través de la plataforma streaming.

“Cenicienta evolucionó y lo que surgió de la evolución fue algo espectacular, la magia no tiene género, así que haz lo que sea, sé libre”, dijo el actor en sus redes sociales en las que no ha dejado de postear los momentos más increíbles de su interpretación.

Más declaraciones importantes de Billy Porter

Para Porter este papel llegó en el momento más esperado de su carrera, pues él confesó abiertamente que siempre había querido formar parte de algún remake de Cenicienta, ya que su gran ídolo Whitney Houston, estuvo en la versión de Rodgers y Hammerstein en 1997.

Así que cuando fue llamado para interpretar a Fab G no lo dudó y lo primero que hizo al saber la noticia fue gritar de alegría y dar gracias por esta oportunidad.

“Quería ser el Whitney Houston masculino cuando tenía 14 años. Recibí esta llamada y corrí por la casa gritando y gritando: ‘¡Obtuve el papel de Whitney Houston!’ ‘¡Obtuve el papel de Whitney Houston!’.”

Con esto demuestra la felicidad y entrega con la que interpretó este rol tan significativo y con el que se ha ganado el cariño, respeto y admiración de su fanaticada y de las nuevas generaciones quienes aplauden su seguridad y ganas de mostrarse tal y cómo es.

Un hada madrina no binaria

Los realizadores no escatimaron en incluir a este personaje, incluso aseguraron que al crear el perfil de Fab G siempre pensaron en Billy Porter para que lo interpretara, pues consideraban que no existía alguien más impactante y talentoso que él.

Incluso, con la llegada de Fab G parte del elenco aplaudió su participación, pues se encargó de llenar aún más de magia el set en que algunas veces la misma Camila Cabello se sintió intimidada por la tan avasallante personalidad de esta figura del espectáculo que vino con un mensaje de amor propio, inclusión y diversidad sexual muy significativo.

