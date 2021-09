Peter Morgan está fascinado con la receptividad de The Crown y ahora más que se convirtió en la favorita de los Premios Emmy que en su 73 edición obtuvo 11 estatuillas que confirman que esta serie es una de las más ambiciosas e influyentes de Netflix.

Además porque registra los momentos más impactantes de la realeza británica que siempre ha estado en el epicentro de las polémicas por todo lo relacionado con el ámbito político y social.

Durante cuatro temporadas Morgan ha sabido liderar este equipo que no escatima en los detalles desde vestuarios, maquillaje, locaciones e interpretaciones ante las cámaras. Esto sumado a los argumentos y la línea de ficción que maneja, la han hecho merecedora de la admiración del público y la academia.

Razones por las que The Crown se convirtió en la favorita de los Emmy

La más reciente entrega de The Crown levantó todas las críticas de parte de la familia real británica, pues para sus integrantes, resultó ofensiva la manera cómo se expuso el trato y convivencia de Lady Di con la reina madre, además para ellos resultó indignante cómo se alteraron algunos acontecimientos en la trama.

Esto los llevó a levantar advertencias que apuntaban a un cese de este proyecto, pero aún así, Morgan y todo su equipo avanzaron hasta el punto de que ya se encuentran trabajando en la quinta temporada que promete ser aún más polémica.

Por eso, para que vayas calentando motores te presentamos las razones por las que esta producción fue una de las favoritas de los Emmy y de los suscriptores de Netflix:

Porque siempre causa una reacción ante la realeza: Ante el estreno de cada temporada se ha convertido en algo habitual que la realeza siempre emita algún comunicado o advertencia que supone una posible cancelación de la serie.

Con esto no solo generan intriga entre los que aún no han visto la serie, pero para los más fieles fans, esta reacción en cadena permite crear debates sobre qué será lo real o ficticio y por qué esto logra incomodar a la realeza.

Y aunque incluso se hizo la petición del mensaje de advertencia de ficción ante cada capítulo, Netflix se negó y esto generó más rencillas sobre todo en la cuarta temporada en la que se incluye al personaje de Lady Di. Así que la próxima entrega seguramente creará más incomodidad por los aspectos que se presentarán tras la muerte de esta emblemática mujer.

No tiene competidores: Aunque han surgido unas series menores que buscan opacar a esta mega producción, hasta la fecha no hay nadie que la iguale o supere, por el contrario The Crown camina sola dentro del catálogo de entretenimiento streaming que esta plataforma ofrece.

Y es que sus argumentos y los hechos tomados para hilar cada capítulo, así como el increíble elenco de primeras figuras y el drama que está presente en cada escena la hacen única en su estilo.

Esta producción también sorprende por la calidad y cuidados que le dan a los detalles de las locaciones en las que no hay objeto que no posee un significado o importancia dentro de la historia.

El ingenio de Peter Morgan: Este creador ha sido capaz de sacar adelante una trama que pocos se había atrevido a realizar. Morgan no solo ha destacado por su ingenio, sino también porque posee el conocimiento sobre la realeza, su entorno y cómo se maneja este mundo.

De ahí que siempre le de un toque muy personal a la trama en la que también hace referencia en la importancia del protocolo real y cómo esté llegó a afectar a personajes como el de Lady Di que fue tan menospreciada cuando llegó al Palacio de Buckingham.

Su ingenio y la manera tan correcta en la que Morgan ha recreado esta serie lo ha llevado ser catalogado por escritores y especialistas en el tema real en uno de las personalidades más respetadas de la industria. Por eso, no es de extrañar que para la quinta temporada se haga eco de la polémica que estará presente en lo que quiere mostrar.

