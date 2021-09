Escena que impactó a los fans de “Sex Education” por considerarla subida de tono

La serie Sex Education no deja de generar noticia tras el estreno de su tercera temporada. Y es que en este regreso no quedó duda de que los momentos más álgidos de la sexualidad iban a ser los protagonistas de esta producción tan exitosa.

Pero lo que más causó curiosidad es que la intro o secuencia inicial del primer capítulo resumió los momentos más “hot” de toda la historia que en esta oportunidad se presentó en 8 capítulos.

Aquí no solo se apreció a Otis disfrutando de sus encuentros con Rubí, sino también fuertes escenas con Adam y Eric, así como a Ola y Lily derrochando sensualidad y viviendo a plenitud el placer que es el eje central de esta creación de Laurie Nunn que ha tenido tanto éxito en la plataforma streaming.

Escena de Sex Education que impactó a los fans por considerarla subida de tono

Estas imágenes que dieron apertura a la nueva entrega sorprendieron a más de uno, tanto que muchos llegaron a predecir que estarían ante historias mucho más candentes.

Pero esta no fue la excepción, pues ante cada preámbulo de los capítulos se pudo vivir la experiencia de escenas con alto contenido sexual, que solo formaron parte de un elemento de “enganche”, pues en el desarrollo de los capítulos por el contrario se pudo apreciar contenidos de alto valor emocional.

Sin embargo, ante ello las redes sociales se colmaron de múltiples reacciones de los fieles fans de Sex Education, tanto que hasta se generó un debate e incluso se llegó a opinar que la intro del capítulo 1 se merecía 25 Emmys.

Yo viendo los primeros 2min con 30seg de #SexEducation3 pic.twitter.com/OQCQklI9OO — Joyce (@joyceargueta_) September 17, 2021

Los comentarios fueron muy variados y estos iban desde chistes, memes y opiniones encontradas sobre lo que debieron obviar o que no en esta temporada que generó controversia sobre todo por el tema de la inclusión en la escuela Moordale de alumnos Queer.

Pero destacaron las sorpresas por estas manifestaciones sexuales tan evidentes que pasaron de forma tan intensa en los primeros minutos de Sex Education. Esto es algo que los fans no podrán olvidar y en las redes hay evidencia de ello.

Otro tipo de reacciones

Pero luego de la tan candente revelación de imágenes que servían para animar a la audiencia a seguir conectado con esta trama, se generó al final el debate sobre cuál fue la pareja que más empatía generó en esta temporada.

Los asombrosos resultados apuntaban a que la combinación de Otis y Rubí les parecía muy agradable y por tanto ellos desearían que estuvieran de nuevo juntos y que ambos puedan ser felices, ya que Maeve le genera al gurú del sexo mucha inestabilidad emocional, ya que posee una vida muy conflictiva.

E incluso hubo quienes opinaron que la química entre la chica más popular y Otis les resultó divertida y muy auténtica y pese a que ella no tenía los mejores modales, le fue tomando cariño hasta el punto de confesarle su amor y éste no le fue correspondido.

Esto emocionó al público de tal forma que aún no existe quien no esté comentado sobre ello. Sin embargo, las opiniones han estado tan divididas que los que aman la dupla de Maeve y Otis también opinaron y mostraron su reacción en las redes en las que no podían ocultar su emoción ante el tan esperado beso.

OTIS Y MAEVE POR FIN SE BESARON, fotos del festejo #SexEducation3 pic.twitter.com/TbgMhrUzXX — José Guanes 🇵🇾 (@IceGuanes96) September 17, 2021

Con todo esto queda demostrado que Sex Education es una de las series juveniles favorita de Netflix, porque trata el tema de la sexualidad y el amor desde un punto de vista muy real, sin tabués y sobre todo desde un óptica muy analítica y que le permite a las nuevas generaciones tener respuestas de sus inquietudes.

