Iván Cabrera pone fin a rumores con Gala Caldirola: “Nunca hubo y no habrá nada más que amistad”

El pasado fin de semana, Helenia Melán, Gala Caldirola e Iván Cabrera regresaron a Chile luego vacacionar durante algunos días junto a sus amigos en México. Este último culminó el viaje con una publicación en redes sociales, en donde agradeció a cada uno de los que formó parte de la travesía.

“Increíbles 10 días fueron los que pasamos en México. Cancún, Playa del Carmen y Tulum fueron los destinos. Solo contarles que lo pasamos increíble, donde disfrutamos a concho cada día y cada momento”, dijo. Además, le dedicó palabras a cada uno de sus compañeros de viaje, “a quienes pude conocer mucho mejor”.

Luego de referirse a la compañía de Helenia Melán y otras de las personas con las que viajó, Iván Cabrera tuvo palabras para Gala Caldirola, con quien ha sido vinculado reiteradamente desde hace algunas semanas.

Iván Cabrera puso fin a los rumores sobre Gala Caldirola. “Basta de relacionarme con ella”, pidió – Instagram

El famoso describió a la modelo española como “¡una gran mujer! Con un tremendo corazón, ¡y siempre era el alma de la fiesta! ¡Motivada! ¡Y gran amiga de todos!”. Sin embargo, no fue lo único, ya que aprovechó la instancia para desmentir el supuesto romance y aclarar que entre ambos solo existe una amistad.

“Luego de tantos rumores, suposiciones, etc, etc… y siendo esta la única ocasión en la que me referiré al tema; es que justamente conocí a una gran amiga, una tremenda partner siempre con buena onda y buena actitud”, dijo Iván Cabrera, para luego lanzar una clara petición. “Basta de relacionarme con ella donde nunca hubo, no hay y no habrá nada más que una linda amistad“.

“He permitido que mucha gente opine, nunca he respondido nada y con esto dejo en claro también que el tema solo saca risas de cómo tanta prensa ha tratado de involucrarnos. Amigos de Instagram y a toda la prensa: gracias por tanta cobertura, pero como ya lo saben, ¡aquí viajamos 5 amigos que se quieren mucho y ya está!”, agregó.

“Muchas gracias y como siempre… ¡Mucha Luz, Amor y Bendiciones para todos! Ahora yo me encierro en mi cuarentena de 7 días“, cerró.