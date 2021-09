Anya Taylor-Joy en bata de seda Dior y botas vaqueras rojas aúna la comodidad y elegancia

Si hay una actriz que de seguro no has parado ver y esa es Anya Taylor-Joy. La estrella no solo se ha posicionado como una de las intérpretes del momento por su actuación en Gambito de dama.

También se ha consolidado como un referente de estilo tanto por los looks de su personaje ‘Beth Harmon’ en la miniserie de Netflix como por su propio estilo actual, elegante y femenino.

Tal como lo mostró recientemente en un divertido y estiloso conjunto con el que se convirtió en toda una inspiración de moda osada para este otoño.

Anya Taylor-Joy luce fabulosa en un look protagonizado por una bata Dior

Tras deslumbrar en un sofisticado vestido dorado en la alfombra roja de los Premios Emmy, Taylor-Joy mostró su esencia fashionista una vez más en un elegante ensamble para tomar un vuelo.

La artista fue captada por la prensa este lunes 20 de septiembre en el aeropuerto Van Nuys, en Los Ángeles, mientras abordaba un jet privado; informó Daily Mail.

La famosa lució sensacional entrando a la aeronave ataviada en una hermosa bata de seda blanca de Dior, con largo midi y estampada con ilustraciones en negro que llevó abierta.

Combinó la sobria pieza con un minivestido holgado blanco con print en rosa muy similar al de su abrigo tipo kimono. Elevó el estilismo dando un giro por completo con su calzado.

Y es que se salió de lo convencional y apostó por unas fastuosas botas de vaquero rojas hasta la rodilla con las que además dio una fuerte pincelada de color al conjunto.

La intérprete de 25 años completó su look de aires lencero con su cabellera rubia platinada atada en un chongo effortless chic.

Por último, completó portando gafas de sol negras y un cubrebocas con un pañuelo negro incorporado para protegerse de un posible contagio de coronavirus.

Por supuesto, remató llevando bolsas de diseñador para cargar con sus pertenencias con derroche de lujo como toda una diva de la moda.

La ganadora del Globo de Oro hizo una declaración de estilo con esta llamativa propuesta con la que comprobó ser una maestra en crear looks fuera de serie.

Y es que este atuendo es tan cómodo como una pijama pero conserva la esencia refinada como de la alta costura. Sin duda, ideal para abordar un vuelo y aterrizar siendo la más estilosa.

Gambito de dama, una de las grandes ganadoras de los Emmy 2021

Horas antes de fascinar con esta apuesta fashion para volver al set de su nueva cinta, Anya asistió luciendo espectacular a los Emmy 2021 este domingo 19 de septiembre.

Durante la velada en Los Ángeles, la actriz de origen argentino y español no se llevó a casa el premio a la mejor actriz al que estaba nominada por su trabajo en Gambito de dama.

Empero, la producción se alzó como una de las más premiadas ganando 11 estatuillas de sus 18 nominaciones.

