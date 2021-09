¡Se vale hablar! Altair Jarabo respondió sobre sus episodios de depresión

Altair Jarabo se encuentra disfrutando de su matrimonio con el empresario Frédéric García y le dedicó un tiempo a sus seguidores de Instagram para contestar algunas de sus inquietudes.

Con 35 años, es una de las actrices más bellas y reconocidas en el país, con su talento y carisma se ha ganado el cariño y admiración de su público a lo largo de su impecable trayectoria.

Además, es una referente de la moda, al dar clases de estilo y elegancia con sus distintos outfits.

La depresión es una enfermedad como cualquier otra que debe ser tomada en cuenta para evitar complicaciones a futuro. La presión mediática a la que están expuestos los famosos podría aumentar el padecimiento de ello.

Durante una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta en Instagram, la actriz fue consultada sobre si había enfrentado alguna vez episodios de ansiedad y depresión a lo que ella no dudo en responder.

“Es justo que te diga que por supuesto que si. Hay días y semanas o meses en los que digo ‘que está pasando’ pero todo pasa se vale hablar, se vale buscar ayuda y no dejar que sea un círculo vicioso”, expresó.

En otra de las interacciones uno de sus fans le preguntó si retomaría su carrera como actriz.

La diva contrajo nupcias el pasado 16 de agosto con una ceremonia de ensueño en la ciudad de Paris, Francia, a pesar de la diferencia de edad que maneja con su esposo quien es 18 años mayor que ella.

“Afortunadamente tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios. No sería yo si me la pasara preguntándole sus opiniones a la gente y además, ¿Qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver y nada ni nadie va a cambiar eso”, aseguró durante la alfombra roja del uno de los últimos conciertos de Alejandro Fernández al que acudió con el empresario.