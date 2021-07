Para el amor no hay edades y Altair Jarabo da lecciones al ser 20 años más joven que su futuro esposo

La diferencia de edad no ha sido un problema para que Altair Jarabo viva su historia de amor con el empresario francés de 54 años, Frèdèric García.

La pareja que se lleva 20 años de edad llegará al altar el próximo mes de agosto y se han mostrado emocionados, mientras afinan los últimos detalles de su boda.

La actriz de 34 años, pocas veces habla sobre si vida privada por lo que su compromiso ha generado controversia en las redes sociales.

“Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe por qué se lo digo todos los días: Lo amoooo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, dijo mientras anunciaba su compromiso.