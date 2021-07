Altair Jarabo reveló los detalles de su lujosa boda en París

Altair Jarabo ya tiene todo listo para celebrar su gran boda de ensueño que aunque será muy íntima contará con sus amigos y familiares más cercanos.

La actriz de 34 años llegará al altar el próximo mes de agosto de la mano del empresario francés Frédéric García. Fue en abril cuando dio a conocer su compromiso en sus redes sociales.

“Yo cerraba los ojos y nunca me imaginé una de esas cosas de 500 personas. La verdad no va conmigo, tampoco va con él y no creo tampoco invitar por compromiso. Va a ser algo íntimo”, declaró a la revista Quien.

El lugar escogido por la pareja para darse el anhelado sí frente al altar ha sido en París la ‘Ciudad del amor’.

“Estoy súper ilusionada que por primera vez vamos a estar en la misma ciudad amigos, familia, Frédéric, que representa al amor. Vamos a estar todos juntos. Tenemos algunos planes de cenar aquí, de salir allá, de ir a lugares emblemáticos de París. Me ilusiona mucho esta etapa, también me pone nerviosa porque no sé qué voy a hacer con todos juntos, pero creo que no puede salir mal”, expresó.

Altair Jarabo ofreció detalles de su vestido

Altair se ha caracterizado por su belleza y su buen gusto por la moda por lo que se espera que luzca despampanante en su gran día.

La mexicana comentó que lucirá un vestido memorable y femenino, pero alejado de lo cursi.

“Siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao (ondas) ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi, y muy a mi pesar no va a ser mexicano”, comentó.

La pareja a diferencia de otras, no tendrá luna de miel pues según Jarabo ya han realizado algunos viajes previos a su desenlace.

“Desde que conocí a Frédéric hemos hecho cuatro viajes largos y grandes, entonces, ya sólo este tema de la boda… lo que queremos es descansar y por otro lado vamos a estar aquí, van a estar familia y amigos. Muy probablemente nos quedemos aquí (Francia) un ratito”, dijo.

